感念林義雄為民主付出 民進黨談《世紀血案》：盼朝野持續落實轉型正義

民進黨今感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也期盼朝野持續落實轉型正義。（資料照片／袁維駿攝）

國片《世紀血案》逕自改編國內重大歷史事件「林宅血案」，卻未告知受害者家屬林義雄，事後演員在殺青酒會上態度輕挑引爆網友怒火。對此，民進黨今天（9日）發聲，除感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義。

民進黨今表示，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。民進黨感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達，「歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任」。

廣告 廣告

「追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。」民進黨指出，2016年重返執政以來，他們推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

民進黨提到，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨表示，他們期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。



回到原文

更多鏡報報導

林宅血案之謎／等不到真相的「大鬍子家博」 含冤被捕3個月控蔣經國政治辦案

林宅血案之謎／《世紀血案》外流劇本影射史明涉案 與情報頭子汪敬煦說法不謀而合

林宅血案之謎／3死1重傷！消失的關鍵80分鐘 案發時間軸一次看

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝