感念淡水集應廟「尪公祖」庇佑 詹淑媚捐贈新北市府第4輛復康巴士

志工詹淑媚(左)以淡水義山集應廟和父母的名義，捐贈第4輛復康巴士給新北市府，市府副秘書長張其強(中)代表受贈，右為集應廟主委張志榮。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市淡水義山集應廟今天舉辦安座52週年慶，志工詹淑媚延續過去的捐助善行，今天再度以廟方及父母名義，捐贈第4輛復康巴士給新北市府，市府副秘書長張其強代表受贈；詹淑媚表示，她受集應廟保儀尊王尪公祖庇佑，心存無限感激，加上父母生前熱心公益，因此藉由廟慶捐贈，回饋社會。

張其強與新北市社會局長李美珍、交通局副局長林麗珠、淡水區長陳怡君等人今天共同參加廟慶及捐贈儀式，在義山集應廟主委張志榮、總幹事張献興的陪同下，向保儀尊王尪公祖上香參拜，立委洪孟楷、蘇巧慧，新北市議員陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩等人也出席與會。

張其強表示，義山集應廟是淡水及鄰近地區的信仰中心，長期投入公益，每年信眾中元普渡的供品，也都會分送鄰里弱勢家庭及獨居長者，其中，詹淑媚2008年就曾以廟方名義捐贈1輛救護車給馬偕醫院，後續陸續捐贈新北市復康巴士，這次仍以集應廟名義捐贈第4輛雙乘坐位的復康巴士，她的孝心和大愛精神令人敬佩。

詹淑媚指出，父親19歲就到台北打拼，從騎腳踏車賣鐵釘到經營五金行、投入建築業，事業有成後，積極回饋社會，不僅發放獎助學金，還在母校樹林柑園國小興建圖書館等，他的義行始終深植在她內心。

她說，去年11月底在家中忙碌時，突覺身體不適，經家人緊急送醫發現腦溢血，幸有醫師及時救治，她感受到「尪公祖」的保佑，心存無限感激，因此在身體康復後，發願做更多的善事。

淡水義山集應廟志工詹淑媚感念父母恩及集應廟尪公祖庇佑，今再次以集應廟及父母名義，捐贈第4輛復康巴士給新北市府。(記者黃政嘉攝)

淡水義山集應廟志工詹淑媚(左2)跟與會來賓合影。(記者黃政嘉攝)

