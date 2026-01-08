感念父母恩及集應廟尪公祖 詹淑媚捐贈第四輛復康巴士給新北市

詹淑媚以淡水義山集應廟和父母的名義，捐贈第四輛復康巴士給新北市，由副秘書長張其強代表受贈，左一為集應廟主任委員張志榮。(新北社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北淡水義山集應廟今（8）日舉辦安座52周年慶，志工詹淑媚再度以廟方及父母名義捐贈一輛雙乘坐位復康巴士給新北市，由市府副秘書長張其強代表侯友宜市長受贈。詹淑媚表示，父母有養育之恩，且生前樂善好施，熱心公益；而集應廟保儀尊王尪公祖有許多顯化在她身上，讓她逢凶化吉，因此特地藉由廟慶捐贈。詹淑媚也曾以廟方名義捐贈1輛救護車給馬偕醫院，捐給新北市的復康巴士則累計達4輛。

張其強和社會局長李美珍、交通局副局長林麗珠、淡水區長陳怡君等人參加廟慶及捐贈儀式，在義山集應廟主委張志榮、總幹事張献興的陪同下，先向保儀尊王尪公祖上香參拜。立法委員洪孟楷、蘇巧慧，市議員陳偉杰.陳家琪.鄭宇恩.淡水區里長聯誼會長黃俊雄.義山里長楊永麗等人亦出席。

張其強表示，義山集應廟是淡水及鄰近地區的信仰中心，長期投入公益，每年信眾中元普渡的供品，也都會分送鄰里弱勢家庭及獨居長者。其中志工詹淑媚，在97年就曾以廟方名義捐贈1輛救護車給馬偕醫院，110年、112年、113年陸續捐贈新北市復康巴士，這次捐贈第4輛，仍以集應廟名義，並感念父親詹聰明、母親詹謝雪的養育之恩，古人有言，積善之家必有餘慶，大孝顯親，詹淑媚的孝心和大愛精神令人敬佩。

新北市政府副秘書長張其強代表侯友宜市長回贈感謝牌給詹淑媚。(新北社會局提供)

詹淑媚指出，她的父親樹林柑園國小畢業，19歲就到台北打拼，從騎腳踏車賣鐵釘到經營五金行，甚至成立鐵工廠、冷凍廠，投入建築業，可以說白手起家，養育一家大小。尤其在事業有成後，積極回饋社會，不僅獎掖興學，發放獎助學金，還在母校興建圖書館，在祖籍安溪鋪路。父親的義行始終深植在她內心。

另詹淑媚還提到，她受到集應廟保儀尊王尪公祖許多的感應，除了對家人的庇佑外，在廟裡擔任志工服務期間，看到被尊稱為「尪公祖」的保儀尊王，為前來問事的信眾指點迷津、消災解厄，以親身經歷和所見所聞，寫成一本「神蹟」書，希望能記錄「尪公祖」的慈悲、寬容和正氣。

詹淑媚於去年11月底在家中忙碌時，突覺身體不適，經家人緊急送台大醫院急診，發現是腦溢血，除了醫師的急時救治外，她冥冥中感受到「尪公祖」的保佑，心存無限感激，同時也體認到古人所說：「萬般帶不去，只有業隨身」，因此在身體康復後，發願要做更多的善事。