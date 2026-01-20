感念親恩、回饋社會 劉家姊妹捐贈桃園復康巴士

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】劉衍葶、劉曦文兩姊妹於今（27）日共同捐贈桃園市政府一輛價值超過 220 萬元的復康巴士。劉家姊妹表示，這份捐贈是為了感念父母親長期養育的辛勞，並秉持「取之於社會，用之於社會」的初衷，希望透過實際行動關懷社會，為行動不便的身心障礙朋友解決交通難題，讓父母的仁愛精神能以更具意義的方式延續下去。

桃園市政府社會局長陳寶民代表受贈時表示，這份捐贈讓市府團隊與社會大眾深深感受到劉家姊妹的愛心與社會溫暖。他強調，這輛復康巴士不僅是物資上的挹注，更代表了民間企業與個人對公益的堅定投入，這份跨代傳承的善意，能為急需幫助的家庭帶來最及時的溫情與力量。

目前桃園市身心障礙者已逾 9 萬 5 千人，其中重度以上者約 5 萬餘人，復康巴士的搭乘需求逐年攀升。根據統計，去（114）年度的服務成長率達 4.36%，顯示出交通接送服務的重要性。感謝像劉氏姊妹這樣的善心人士投入，讓桃園的身障者能擁有更舒適、友善的搭乘環境，這對於建構宜居城市至關重要。

社會局強調，本次受贈的復康巴士定將納入派遣系統妥善利用，確保資源效益極大化。桃市府也期盼透過劉家姊妹的善舉發揮拋磚引玉的效果，吸引更多民間團體與市民共同投入公益事業。透過公私協力的長期合作，將愛心轉化為推動城市進步的動力，攜手為身障朋友營造一個無障礙的友善生活圈。(圖：桃園市政府社會局提供)