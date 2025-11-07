感念郭台銘母親離世 鴻海董座劉揚偉說話了！

鴻海集團董事長劉揚偉今（7）日低調說話了，對創辦人郭台銘之母的離世致意。

鴻海集團創辦人郭台銘在母親郭初永真的支持下，率領員工們胼手胝足開創出鴻海，在郭初永真離世的消息傳出後，在今（7）日傍晚，鴻海集團董事長劉揚偉也發出聲明說話了！

郭台銘不諱言，若沒有郭初永真當年的會錢支持下，就沒有後來的鴻海帝國，而現在鴻海的大家長劉揚偉也特地對外表示，「全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。」

他指出，「初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。」

廣告 廣告

也透過聲明對創辦人郭台銘表達，「在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。」

最後，以「初女士留下的影響與風範，將永被銘記。」作為結語。

【聲明全文】如下：

得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。

初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。

在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。

初女士留下的影響與風範，將永被銘記。

劉揚偉

鴻海科技集團 董事長

更多鏡週刊報導

郭台銘母親辭世／郭董哀痛不已暫隱身 傳郭台強協助打理後事

郭台銘母親辭世／鴻海原始金主初永真 曾助國民黨度過難關

郭台銘母親辭世／郭台銘以孝立業公開放閃 「和媽媽相處很幸福」