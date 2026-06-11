感性稱台灣一直像家一樣! 黃仁勳點名5大核心台廠 VeraRubin架構全面投產

黃仁勳收起科技巨擘的霸氣，向一路並肩作戰的台灣合作夥伴表達最誠摯的感謝。 圖：翻攝自NVIDIA 直播畫面

[Newtalk新聞]

在掀起全台追星狂潮的《台北國際電腦展》（ COMPUTEX ）落幕後，輝達（ NVIDIA ）執行長黃仁勳隨即轉赴南韓，與當地科技巨頭展開深度科技外交。結束長達 17 天的密集亞洲行程後，黃仁勳對台灣的情感依舊無比炙熱。昨日深夜，輝達官方頻道無預警釋出了一支最新的回顧影片。在畫面中，黃仁勳以極度感性的口吻向台灣真情告白，他直言：「台灣一直以來就像家一樣，是我們旅程的起點。」這番話不僅深深觸動無數民眾，影片更毫不掩飾地大秀輝達目前地表最強的 AI 陣容，並逐一高調點名 5 家主導全球算力的「台灣核心大廠」。

廣告 廣告

在此次釋出的回顧影片中，特別收錄了台北 101 大樓點燈慶祝的震撼畫面。黃仁勳藉此機會感性強調，輝達的海外總部選擇落腳台北，正是因為雙方深厚的革命情感。他親口點名了台積電（TSMC）、鴻海（Foxconn）、緯創（Wistron）、廣達（Quanta）以及技嘉（GIGABYTE）等 5 家產業界核心巨頭。這份名單不僅是全球伺服器與晶片代工的最高戰力展示，更再次向全世界證明，輝達與台灣供應鏈之間存在著堅不可摧、難以撼動的緊密情誼。

輝達執行長黃仁勳 圖：翻攝自 X @cryptogoos

黃仁勳在影片中說道：「歡迎來到 GTC 台灣。」這段長達 17 天的台韓行程，不僅是商業利益的結盟，更是對技術發源地的致敬。輝達選在台灣時間 10 日深夜對全球釋出這支重要影片，背後意涵深遠。台灣不僅是輝達茁壯的起點，在當今地緣政治局勢下，更是全球科技產業鏈高度聚集、無可取代的核心基地。黃仁勳進一步說明：「我們將 GTC 帶到台北，是為了共同建設，建立連結，並展示攜手合作的無限可能性。」向全球展現出對未來發展的極大野心。

機架級代理型AI 超級電腦 NVIDIA Vera Rubin NVL72 圖：翻攝自輝達官網

在技術層面的大躍進上，黃仁勳也拋出震撼彈。他指出，輝達新一代、代表當今最頂尖運算能力的 AI 平台「Vera Rubin」架構，目前已經全面投入生產階段。這被視為是輝達成立以來最具雄心、開發規模最龐大的計畫之一。談到未來的產業變革，黃仁勳強調：「整個電腦產業已經徹底改變，因為代理型人工智慧（AI Agent）的實現，以及它與前沿模型的深度結合。」這意味著未來科技將進入自主運算與高度自動化的全新紀元。

在影片的尾聲，黃仁勳收起科技巨擘的霸氣，向一路並肩作戰的台灣合作夥伴表達最誠摯的感謝。他深知，若沒有台灣產業界多年來共同付出的血汗努力與精湛技術，輝達絕對無法走到今天主導全球 AI 霸權的地位。影片最後，黃仁勳溫柔地說道：「感謝大家這精彩的一年，謝謝大家，保重。」為這趟驚奇的亞洲旅程畫下完美的句點，也為日後雙方更深度的合作埋下深刻的伏筆。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 已超越一次大戰了! 俄烏戰爭1569天 俄紅軍城滲透失敗 烏利曼北翼反攻

美軍打擊伊朗境內20目標! 伊稱摧毀約旦指揮中心炸F-35戰機 巴林警報響起