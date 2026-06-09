感性遇上知性迸出交融火花 南台灣獨創雙社團晚會風格

紅禮服火焰之舞熱情開場，立刻將全場氣氛拉到高點。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 當感性的東方美人遇上知性的企業經理人，究竟會迸出什麼樣的火花？深耕於文化活動、藝術推廣和生活美學的高雄市東方美人文化藝術學會，攜手以企業文化交流為主的高雄市傑出經理人協會，8日於高雄漢來巨蛋9F金凰廳首次聯合舉辦「火焰之舞-夏夜才藝展演」，除了名人講座與職業水準的演唱，並有優雅的古典舞和充滿異國風的印度舞，還有傑經會會員的職涯分享，帶動嶄新的南部社團晚會風格，全場以歌聲與舞台藝術交流情誼。

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「火焰之舞-夏夜才藝展演」特地自台北邀請張順南和林麗綺南下擔任主持人，晚會首先由國內廣告界知名創意鬼才范可欽(范瑞杰)登場，從小寸步不離輪椅的他，25歲踏進廣告界，只花5年就升任上海奧美廣告公司的創意總監，隨後轉戰李奧貝納廣告公司，創下台灣執行總監最高薪的紀錄，創造膾炙人口的SKII「靠近一點」系列廣告；1999年出任陳水扁總統競選創意總監，以鐵漢柔情、平安篇等開創台灣競選廣告新風格；2006年出任百萬紅衫軍總部發言人，以禮義廉恥系列主題創造台灣街頭運動新紀錄；2010年出任上海世博台灣館創意總監，與建築大師李祖原聯手打造天天門票秒殺的台灣館；2013年出任台灣史上最大型定目歌舞劇「台灣舞孃」總監製，創下台北、高雄連演99場的歴史紀錄。

接著在高雄市傑出經理人協會理事長何睿杰致詞後，紅禮服火焰之舞熱情開場，立刻將全場氣氛拉到高點，Pub女王Judy也上台獻唱李玟版本的「真情人」及經典西洋歌曲「It's So Easy」，贏得全場滿堂彩。隨後由高雄市傑出經理人協會逐一介紹新入會會員，並由星亞烘焙科技負責人曾淑芬、富住通商用不通產總裁莊明昇分別就各自行業進行簡報，前者以科技創新為核心，透過AIOT技術，不僅能夠實現烘焙過程中的自動化控制，還能針對咖啡豆的特性進行精準的烘焙參數設定，科技驅動的生產方式，確保每一顆咖啡豆的風味都能最大程度的展現，無論是在酸度、甜度或香氣的平衡上，均能達到極致；後者創立於1997年，是南台灣首屈一指的商用不動產領導品牌，也是高雄市經發局委託協助媒合投資用地的合作夥伴，以「建地」為發展核心，業務範圍涵蓋大型店面、商場、工業用地及廠房仲介，是百大企業與投資者的重要夥伴。

高雄市東方美人文化藝術學會帶來古典舞，展現女性舞者柔美、百轉千迴的身體曲線。馬來西亞2024傳奇環球選美大賽才藝冠軍暨典雅組亞軍張瓊玟，先與傑經會秘書長沈文雄合唱《秋雨彼一暝》，兩人默契十足、情感真摯，讓歌曲更添溫度與感動；另一首獨唱的快歌組曲則以熱情活力帶動現場氣氛，台下跟著互動，傳達音樂帶來的歡樂與力量。

傑經會表演的印度舞，熱情奔放、群舞激昂，充滿了歡慶的感染力，讓人忍不住想跟著音樂一起擺動。才藝冠軍Lisa演唱歐陽菲菲的代表作之一「熱情的沙漠」，節奏強烈的動感引爆全場共鳴，林麗綺及公益大使謝麗華也上台表演拿手歌曲，最後在慶生會後，由何睿杰與高雄市東方美人文化藝術學會會長鄭婕羚合唱「男人情女人心」， 為晚會劃下完美的句點。

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