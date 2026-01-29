感恩創業有成，赫曼咖啡推出「土地公過爐」招財咖啡，總經理王進忠說，希望喝了馬上有錢喔～（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

曾獲雙十國慶指定合作的赫曼咖啡總經理王進忠，為感念十六年前到新竹創業受到的庇佑，特別攜手在地深耕、熱忱服務的溫國文里長，推出經土地公過香爐加持的「招財咖啡紅包」，將創業成功的喜悅與福氣回饋給地方鄉親。

王進忠表示，「常言道：一命、二運、三風水。」十六年前他與太太從台北到新竹發展，當時就抱持著「進了寶山絕不可空手而回」的決心。這份決心除了自身的努力，更有賴於優質的「風水」庇佑。

王進忠說，創業初期面對挑戰，他常到住家附近的仙宮里土地公廟虔誠祈求，如今赫曼咖啡已成為雙十國慶指定的品牌，他始終記得這份神恩。今年特別製作結合土地公手捧金元寶形象的特製紅包，並全數帶往土地公廟過香爐加持，象徵「招財進寶山」，祝福里民都能獲得土地公的保佑。

廣告 廣告

此次聯名計劃能順利推動，王進忠特別感謝仙宮里里長溫國文。他說，溫里長如同地方的「土地公公職」，凡事親力親為、對里民關懷備至，其深耕基層的熱誠令人感動。支持優秀的里長繼續連任，讓這份溫暖的服務力量能持續守護鄉里，帶領里民邁向下一個美好的四年。

王進忠指出，?這款還願紅包應用了赫曼咖啡獨家的「悶烘法」與「三倍氮氣二次發酵」工藝，讓咖啡呈現鮮活回甘的層次感。這不只是咖啡香，更是一份結合地方信仰、基層服務與創業誠信的厚禮，誠摯祝福大家新春大吉。