感恩台鐵支援共善 "微光守復"盡心力

馬太鞍溪堰塞湖洪災期間，台鐵支援救災、疏運鏟子超人以及第一時間提供慈濟基金會服務據點，讓各界愛心力量，安心抵達災區也平安返家。慈濟基金會與花蓮慈院、感謝台鐵東區各部門與清潔人員共226位，特致感恩祝福禮，感謝台鐵共善協力。

「吊飾的話，上面有3個東西，分別是便當 還有鏟子，還有雨鞋。」

穿著雨鞋、拿著鏟子，是光復洪災志工的標準穿搭。感謝台鐵在馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，提供疏運和據點，慈濟基金會與志工送上祝福禮。花蓮慈濟醫院副院長 陳宗鷹：「醫療人員 在進駐車站，甚至搭車方面 都非常地順暢，讓我們去設立醫療小站過程，也都可以感受到台鐵，為我們醫療人員提供的便利，跟他們提供的 愛心的那種感覺。」

花蓮慈院順利進駐，提供關懷及醫療支援。搭車而來的志工，一下車也順利拿到必備的防護用品與補給。「便當 便當，不好意思，那邊先讓他們出去，趕快接 趕快接，先讓他們先出去。」

慈濟慈善基金會副執行長張宗義：「跟台鐵就有所謂的，合作共善的備忘錄，不管是物資的援助，還有餐食的提供，那 跟志工在運輸方面，讓受災的民眾，能夠及時得到協助。」

「要前往光復的旅客，要前往光復支援的旅客，我們請盡快 盡快到第二月台。」

洪災期間，台鐵成為馳援的主要管道，疏運許多前往光復的愛心。台鐵花蓮運務段副段長 吳佳陽：「因為這個國家的事情，也是我們台鐵的事情，我們畢竟是運輸本業，讓旅客順利 然後能，安全到達他的目的地，雖然是 過程是辛苦的，可是我們從中也成長很多。」

「在外面等我們就好了，你在外面一號月台等我們。」

不同單位的無私合作，實際落地的大愛行動，展現一加一大於二的共善力量。

