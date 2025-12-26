感恩外籍漁工辛勞 改善艙內.岸上設施

冷空氣籠罩，淡水漁人碼頭的作業卻沒有停下來。面對溼冷天氣，外籍漁工依舊照常出海，適應海上生活的同時，也撐起台灣漁業的日常運作。從船艙裡的起居照顧，到港區岸上設施的完善程度，第一線的生活條件，仍是漁業現場持續關注的課題。

外頭飄著細雨，淡水漁人碼頭接近10度低溫，不少漁工已在船上忙著出海前的準備，一起跟著鏡頭，走進他們的海上日常。

狹小的船艙內，漁工們在裡頭吃飯、休息，雖然空間不算寬敞，卻是他們在海上最主要的生活場域，而對於來自東南亞，溼潤氣候的他們來說，面對如此溼冷的天氣，也只能慢慢適應。

菲律賓籍漁工：「都會啊，習慣了，因為有那個，有來那個，來給你衣服啊，那個棉被啊，那個外套。」

船長 洪昆再：「台灣的漁業，如果沒有外勞，現在全部每一艘船，全部都要，不營業了，沒辦法營業了，所以說，台灣的船長，應該對外勞都很好。」

這個行業高度仰賴外籍漁工，是不少船長心中的現實寫照，不過第一線的照顧條件，並不只取決於個別雇主的用心，整體環境與制度配套，同樣關鍵。

海星國際移工服務中心專員 吳庭寬：「農業部漁業署，其實有下定一個目標，就是說隔年，也就是說2023年，台灣200多個港口的，這些岸上設施的，覆蓋率要達9成，可是一直到現在，全台灣，應該只有40個漁港左右，是有岸上設施的，那其實認真去算，大概只有百分之10幾有達標。」

在寒冷的海風中，外籍漁工們撐起第一線勞動現場，家刻印在心中，台灣是第二故鄉。

