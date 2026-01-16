感恩大地 知福惜食 臺中樂業國小祭天開啟春耕序曲

臺中樂業國小春耕 下田插秧去

臺中市東區樂業國小16日在校內樂業小農場舉行別開生面的食農教育「祭天儀式」，向大地致敬祈求新一期的稻米能夠豐收，並在學生心中種下「感恩土地、尊重自然」的種籽。校長鄭麗娟希望小朋友能透過課程，了解農夫的辛苦，並懂得感謝大地。



桌上擺放祭天的水果與供品，師生手持清香，祈求新學期的耕作順遂。吳秉宏老師介紹樂業幸福田種植的是台梗11號的米，利用古早農具竹製「秧苗器」將秧苗整齊排列，四人一組齊力插秧，由校長鄭麗娟帶著學生一起種下秧苗。

下田插秧，余弈蓁小朋友說，一腳踩下田，冰冰又涼涼，還會發出一種特別聲音，腳會陷入泥中拔不起來。他說，要四肢並用才能拔出來，他深刻體會農夫的辛苦。

朱芯榆小朋友也表示，下田插秧發現種田很辛苦，但是結束很有成就感。



雖然泥土灰灰髒髒，但是經過努力，稻田插滿綠色小秧苗，看了很開心。他也發現，種田時時要彎腰，倒著走來插秧，真的很辛苦。他說，以前看學長姐下田覺得好玩，實際操作後發現並不容易。



校長鄭麗娟希望透過課程，讓孩子學會珍惜食物，同時在稻子變成稻米過程中，要親自施肥、除草到稻米成長。此外，稻米包裝後也販售給家長，做為戶外教育經費，讓孩子知道農夫辛苦，並感謝天地。

校長鄭麗娟表示，食農教育不應只是單純的勞動教育，更是一場關於生命的對話；透過祭天儀式，希望孩子在親手觸摸踏入田地及插秧前，先學會敬天愛地，當孩子懂得對土地報以感激，他們才會真正珍惜餐桌上的每一口糧食。