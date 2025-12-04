感恩宴成就心靈道場 福緣共聚愛同行

馬來西亞烏魯地南聯絡處，在當地已經與社區結緣18年，希望持續深耕社區、廣邀人間菩薩，將籌建新會所。11/23舉辦感恩素宴，包括新加坡與馬來西亞慈濟志工及貴賓，超過1200人出席支持。

「福緣共聚、愛心同行」，慈濟烏魯地南聯絡處(11/23)舉辦感恩素宴，法師及社會賢達蒞臨支持。

新加坡慈濟執行長 劉瑞士：「烏魯地南的法親家人們，非常大的願力，看到這座寶塔從地湧現，菩薩們也會從地湧現。」

慈濟志工 陳奎發：「所以我們未來10到20年的打算，志工的人數增加，我們社區的這個志業，也蓬勃發展，需要很多的志工來參與。」

辦喜事的心情，心鼓隊擊出願力，還有志工們莊嚴的演繹，素宴也是一場心靈饗宴，眾人一起寫下美好的見證。

志工 王瑋寧：「大家都想把會所建起來，我覺得滿感動的。」

122桌、超過1200位民眾與志工，為新會所建設基金，獻一分力量。

民眾 彭美光：「從這個募款開始，我就看到，非常多，非常熱心投入的師兄姊，我想我一定要代替，去年過世的爸爸，盡一點棉力。」

新山慈濟志工 陳證安：「我們要的是可以淨化己心，和淨化人心，當然這個，一看到的時候就是看到希望，這也是希望工程。」

民眾 方健偉：「聚集了更多，想要做更多善事，善念的人在一起，那這個會所，將會協助到我們的馬來西亞，會走向更好的和平的一個世界。」

心手相連，祝福著烏魯地南新會所，將擴大服務社區，也是滋養慧命的殿堂。

