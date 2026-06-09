感恩彰化圓夢行善團雲家扶母女謝謝圓夢畢業

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

雲林家扶孩子嘉真將於這週六大學畢業與媽媽準備：象徵陽光、希望、快樂與勇敢的太陽花，送給來訪彰化圓夢行善團二十五位叔叔阿姨們，還有充滿愛與感恩、關懷的康乃馨，母女們表達滿滿的感謝。全因有『彰化圓夢行善團』四年來支持鼓勵，讓在偏鄉又是家扶學子嘉真得以圓夢完成學業展翅飛翔。

家扶總會董事也是彰化圓夢行善團榮譽會長蕭文龍表示：助學嘉真的媽媽是越南新住民，長期賴零工為生，偶至衛生單位協助越南籍翻譯服務，爸爸因長期腎功能問題無法工作，還有位弟弟正念大學中。而嘉真媽媽知道彰化圓夢行善團來到家扶北港服務處，特別準備太陽花與康乃馨送給所有人，就如同花語給嘉真愛與關懷，對未來充滿勇敢與希望，讓行善團每人既驚喜又倍感溫馨。

而彰化圓夢行善團榮譽會長楊淑卿與趙于鳳肯定表示，在每月支助五千元幫助金融科系嘉真念大學至今畢業，最意外這道謝舉動～竟讓嘉真媽媽這四年來始終掛記心上：『有機會一定要親自面對恩人謝謝。』不僅當面道謝有太陽花、康乃馨～更特別準備越南彩繪斗笠謝謝楊阿姨、趙阿姨幫忙。這感人氛圍為彰化圓夢行善團這次來雲林家扶更具意義與歡喜連連。