感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定

王金平說從政50年，第一個要感謝的是妻子陳彩蓮。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立法院長、「公道伯」王金平今(21)日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。

高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委(含全國不分區)，是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等七任總統，1999年起擔任立法院長17年，是國會改選後迄今任期最長的院長，被尊稱公道伯。

廣告 廣告

他今天在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩、民進黨立委邱議瑩與賴瑞隆，前立委黃昭順、侯彩鳳、林益世、鍾紹和均到場，展現其政治人脈與人和。

夫人陳彩蓮「唯一反對」選總統

王金平致詞時強調，今天餐會是為了感恩，首先要感謝妻子陳彩蓮、第二要感謝國民黨、第三要感謝所有鄉親跟支持者；他提到，從政後家事幾乎都由太太操勞，太太很支持他參選與各種決定，唯一反對的就是「選總統」，他也尊重太太意見。

王金平提到國民黨時指出，沒有國民黨就沒有王金平，很感謝國民黨的栽培，今天雖沒邀請主席鄭麗文，但有邀請國民黨高市黨部主委柯志恩代表，還有國民黨祕書長李乾龍。

看到許多政壇老友與在地鄉親齊聚一堂，王金平好開心，他說今天剛好是冬至，希望冬至過後，所有全國人民都能夠過得比較安全、政界也能更安定、國內更和諧、兩岸更和平，要如何突破目前困境，希望大家也能共同思考、團結努力。

王金平舉辦從政50年感恩餐會，逾兩千老友與支持者齊聚一堂。(記者王榮祥攝)

王金平從政50年感恩餐會席開172桌，場面極為熱絡。(記者王榮祥攝)

高雄市長陳其邁受邀出席王金平感恩餐會，代表高雄市政府感謝王院長為高雄做的一切。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷連續攻擊藍委卻「急赴中」 黃帝穎：怎麼看都不正常

法界：3大法官月領30萬拒出席 應究責

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

毀憲亂台、護黨產全都來！藍白浮濫「逕付二讀」35法案

