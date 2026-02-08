感恩教職員辛勞 檳城志工送福緣珍粥

平安，是許多人每一年許下的新年新願，再看到，馬來西亞、檳城的慈濟志工，特別為一百多間學校，以及安親班，送來福緣珍粥，過年前夕，特地感恩老師用心教育每一位學子。

農曆新年即將到來，檳城慈濟志工特別準備福緣珍粥，要走入中小學，幼兒園和安親班，送愛給老師。

志工 邱妮妮：「我們要感恩老師們的辛勤教導，因為做教員也不容易，所以這個福，我們講，福從知福而來，緣從惜緣而生，所以我們希望把我們的這一分，福氣和緣分能夠延續下去。」

福緣珍粥從1992年開始，成為慈濟歲末祝福，冬令發放，國內外賑災的暖心物資之一，食用完畢的空罐更可以成為存錢筒，讓善念延續下去。

協和中學校長 林麗英：「開心，很感恩這個慈濟志工隊，特地派這些福緣珍粥，來給我們全校的老師，我代表全體老師，向慈濟志工隊說聲謝謝 ，非常感恩。」

協和小學校長 羅明淵：「非常感謝慈濟志工們把這分福氣，跟協和人 全體協和人一起分享，所以真的希望，協和能夠和慈濟的配合下，大家一起來分享那一分福氣。」

「祝福校長、老師們，2026年新年快樂。」

將福氣送到學校，與老師延續善緣，愛與關懷持續在校園蔓延。

