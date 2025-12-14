感恩文化志工 侯友宜頒感謝狀

新北市共有2645位文化志工，服務範圍遍及博物館、藝文館舍與藝文活動，文化局為感謝志工們1年來的無私奉獻，14日舉行文化志工感恩大會，新北市長侯友宜（前排左三）親自頒發感謝狀。（高鈞麟攝）

新北市共有2645位文化志工，服務範圍遍及博物館、藝文館舍與藝文活動，文化局為感謝志工們1年來的無私奉獻，14日舉行文化志工感恩大會，表揚服務績優的個人與團隊，新北市長侯友宜親自頒發感謝狀，肯定志工貢獻。侯指出，文化志工們皆是新北市珍貴的寶藏，不過男女志工比例「失衡」，鼓勵男性退休人員走出來服務人群。

新北市文化局自民國103年起舉行「文化志工感恩大會」，迄今超過10年，頒發逾2萬5000張志工感謝狀，文化志工服務遍及19個文化類相關領域，工作範疇包含導覽、解說。新北市文化類志願服務評鑑及獎勵每2年舉辦1次，今年共有230位志工獲得個人獎項、9位楷模獎及5個績優團隊獎，獲獎人數較上屆增加約35％。

廣告 廣告

侯友宜表示，文化志工是市府推動文化服務的重要推手，不僅提供第一線參觀接待，也協助文化教育推廣，是最穩固的文化後盾。今年志工團隊新增了新北市美術館志工隊，展現新北文化志工豐沛的服務能量。過去文化志工男女比例為2比8，如今已是3比7，希望男性退休人員不要再窩在家裡，可以和老伴一起攜手服務人群。

今年榮獲楷模獎的趙文義，在新莊文藝中心服務超過23年，過去擔任故事志工，以慈愛與耐心陪伴孩子閱讀，大小朋友親暱稱他為「趙爺爺」，雖近年因視力老化，不再參加說故事活動，但趙爺爺溫暖身影深植許多小小讀者心中。

獲得楷模獎的周芳軍，退休後投入新北文史學會志工行列已12年，他熱心參與新店溪在地史料文化田調及耆老訪談記錄等工作，皆成為在地重要的教學資源，擴大了志工服務對社區文化傳承的正向效益。

楊莒民為優秀外交官退休，具備卓越外語能力，曾在雙十國慶時為新北市立圖書館總館接待吐瓦魯總理、尼泊爾市長及史瓦帝尼等國外賓，展現高度專業，為圖書館提供最堅實的助力。