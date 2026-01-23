感恩歲末 點亮希望 勵志中學舉辦慈濟感恩會

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末寒冬，暖意滿溢！勵志中學今（23）日舉辦「慈濟歲末祝福感恩會」，全校師生齊聚一堂，在莊重又溫馨的氛圍中，共同回顧過去一年的學習歷程與付出，也重新體會慈濟「竹筒歲月」的初心，為迎向新的一年注入希望與力量。

歲末祝福感恩會在勵志中學舉行，師生共同回顧過去一年，傳遞愛與希望。（勵志中學提供）

活動一開始，由慈濟師兄、師姐整齊肅穆的隊形揭開序幕，迎接的每個瞬間都充滿敬意與感動。透過手語表演與影片回顧，師生一起回望全球在過去一年面對的天災與挑戰，雖然世事艱難，人心卻始終未曾放棄希望。大家以善念化解衝突、累積祝福，誠心祈願世界平安。正如慈濟慈善的起點-日存五毛錢的「竹筒歲月」，一點一滴的堅持，讓愛持續累積、擴散，也讓師生深刻體會「點滴愛心，匯聚成海」的真義。

在莊嚴的祈福儀式中，慈濟精舍師父帶領師生手捧福慧燈，齊聲祈禱，互道祝福，祈願世界平安、校園祥和。隨後，師父親手逐一發放福慧紅包，每個紅包內都裝著滿滿祝福與關懷，象徵慈濟善的精神在校園中生根、發芽。學生們接到紅包時，臉上洋溢喜悅與感動，也更加珍惜這份愛與祝福。

代理校長林岳賢在活動中勉勵學生，慈濟精神不僅是行善助人，更是一種落實於日常的生活態度與生命價值。他說：「莫忘竹筒歲月初心」，提醒大家在順境中保持謙卑、困境中不失善念；而「永誌法脈宗門弘願」，則期許學生能將慈悲、智慧與責任，實踐於學習歷程與人生選擇，讓生命更有力量。

在感恩與祝福的歌聲中，歲末祝福感恩會圓滿落幕。透過這樣的年終聚會，學生不僅回顧過去，也學會培養利他胸懷。相信即使是微小的善行，也能匯聚成改變生命的力量，讓善念在校園中循環不息、溫暖延續。