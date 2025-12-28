感恩波麗士 警民歲末同歡聚

雲林慈濟志工每個月到北港分局，替辛勞的人民保母量血壓，為他們的健康把關。歲末年終舉行感恩聯誼會，邀約員警到北港聯絡處同歡，有藝聯會帶來表演，有大林慈濟醫院醫師的健康講座，大家一起吃健康素食，氣氛溫馨和樂。

藝聯會帶動氣氛，唱歌跟大家同歡，暫時紓解員警平日的工作辛勞。替健康把關，大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師帶來健康講座。

大林慈院肝膽腸胃科醫師 柯秉宏：「在這種高壓 ，生活型態又不穩定的情況下，我就針對了他們的習慣，發現他們有需要改進的，像是胃食道逆流或者是脂肪肝，還有一些膽結石，主要是這三方面。」

廣告 廣告

北港分局長 陳勇誌：「警察長期三餐不定時 日夜顛倒，對這個身體的保養，讓我們有簡單的一個健康的知識。」

改善生活習慣，飲食也要修正，香積志工用心煮素食跟大家分享。

慈濟志工 蘇碧：「給我們這個機會，能為大家煮一下心素食儀，算說健康的蔬菜，靈方妙藥就是要素食。」

員警 吳俊麟：「現場茹素 讓我們感受到，體內環保的重要性 照顧身體 ，唯有健康才有力量來打擊犯罪，維持社會治安 。」

歲末年終，歡喜相聚，志工透過一連串活動表達感恩心意。

更多 大愛新聞 報導：

明日氣溫回升 北部舒適南部微熱

宜蘭7.0地震 慎防5.5以上餘震

