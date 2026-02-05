感恩消防堅守救援第一線 慈濟慰問花蓮消防

為感念花蓮消防人員長年在第一線守護民眾安全，慈濟基金會於 2 月 5 日前往花蓮縣消防局各大隊、分隊慰問並致贈慰勞物資，向辛勞付出的消防與救護人員致上誠摯敬意。花蓮縣消防局長、各大隊長及分隊代表陪同出席，期盼透過溫暖關懷，為守護花蓮的英雄們注入持續前行的力量。

花蓮縣海岸線綿延超過百公里，地形狹長、山海交錯，救援環境相對艱困。近年來接連面臨地震、風災等重大災害，包括 0403 地震、太魯閣事件、馬太鞍堰塞湖及多起火警，無論是搜救、救護或救災勤務，都對第一線消防人員形成極大挑戰。

花蓮縣消防局特種搜救大隊大隊長簡弘丞表示，非常感謝慈濟在農曆年前準備物資，慰勞弟兄們的辛勞。無論在偏遠山區或人潮擁擠的市區，面對高風險任務，消防救護人員需長時間待命與奔波，卻始終堅守崗位，守護民眾生命安全。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長林武正提到，新秀分隊肩負全臺轄區最廣的救災責任，範圍橫跨合歡山松雪樓至南投交界，並涵蓋秀林、崇德等山海交會地帶，在各項任務中始終扮演第一時間出動的關鍵角色；仁里分隊與吉安分隊則位處花蓮文教與政經核心地帶，肩負的責任同樣吃重。

去年九月馬太鞍堰塞湖溢流造成第二大隊及光復分隊受災，分隊長葛偉治感念慈濟志工及熱心民眾在9月25日後連續多日協助清理廳舍及設備。他強調，感謝慈濟「一方有難、十方馳援」，在眾人協助下快速清汙，後續廠商才能進場維修機電，讓分隊迅速恢復運作。

第二大隊大隊長吳佳奇指出，九月下旬洪災期間，光復分隊也受災，分隊的水位一度高達2米，災區夾帶巨石與建築廢材，救援風險極高，同仁仍秉持「人員安全優先、全力搶救民眾」原則，逐一排除多起受困案件。他也感念志工與民眾的投入，讓災後復原得以順利推進。

第三大隊大隊長蕭智元則指出，第三大隊轄區狹長、幅員廣大，但因人口稀少導致人力配置有限，平均每日僅約 3 位警消值勤。由於消防人員作息及用餐時間極不固定，非常感謝慈濟特地提供口糧與能量棒，讓同仁在出勤空檔能及時補充營養與體力。

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，近年歷經 0403 地震等重大災害，消防同仁付出極大心力。慈濟主動規劃此次慰問行程，讓同仁感受到社會各界的支持與肯定，對消防團隊而言是莫大的鼓舞。

撰文／陳誼謙，攝影／陳誼謙、花蓮消防局