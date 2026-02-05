感恩消防堅守救援第一線 慈濟慰問花蓮消防

慈濟基金會為感謝花蓮消防人員長年在第一線守護民眾安全，特別前往花蓮縣消防局各大隊、分隊慰問並致贈慰勞物資。(慈濟基金會提供)

記者林中行／花蓮報導

慈濟基金會為感謝花蓮消防人員長年在第一線守護民眾安全，五日特別前往花蓮縣消防局各大隊、分隊慰問並致贈慰勞物資，向辛勞付出的消防與救護人員致上誠摯敬意。

慈濟基金會表示，花蓮縣海岸線綿延超過百公里，地形狹長、山海交錯，救援環境相對艱困，近年來接連面臨地震、風災等重大災害，包括０四０三地震、太魯閣事件、馬太鞍堰塞湖及多起火警，無論是搜救、救護或救災勤務，都對第一線消防人員形成極大挑戰。

花蓮縣消防局特種搜救大隊長簡弘丞表示，非常感謝慈濟在農曆年前準備物資，慰勞弟兄們的辛勞。無論在偏遠山區或人潮擁擠的市區，面對高風險任務，消防救護人員需長時間待命與奔波，卻始終堅守崗位，守護民眾生命安全。

花蓮縣消防局第一大隊長林武正表示，新秀分隊肩負全臺轄區最廣的救災責任，範圍橫跨合歡山松雪樓至南投交界，並涵蓋秀林、崇德等山海交會地帶，在各項任務中始終扮演第一時間出動的關鍵角色。

第三大隊大隊長蕭智元則指出，第三大隊轄區狹長、幅員廣大，但因人口稀少導致人力配置有限，平均每日僅約三位警消值勤。由於消防人員作息及用餐時間極不固定，非常感謝慈濟特地提供口糧與能量棒，讓同仁在出勤空檔能及時補充營養與體力。

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，花蓮歷經０四０三地震及０九二三等重大災害，消防同仁付出極大心力，感謝慈濟主動規劃此次慰問行程，讓同仁感受到社會各界的支持與肯定，對消防團隊而言是莫大的鼓舞。