感恩生命貴人 穆斯林行善回報大愛

印尼一位60歲的志工「莉妲」，信仰伊斯蘭教。她說，每日禮拜重要、行善也重要，不論哪個宗教信仰，最終都是走向同一個方向，善念最終會再次與善念相遇。莉妲曾經腦血管阻塞陷入昏迷，在醫院上班的志工為她轉介慈濟、援助醫療費。莉妲時時感恩著身旁的貴人，平日按摩工作之外，就是做慈濟。

騎著摩托車，60歲的莉妲，不是去為客戶按摩，就是來到慈濟。或坐或站，投入環保，好過2022年腦中風重生的那段日子。每次提起，莉妲總是激動地感謝當時在醫院上班的志工，為她轉介慈濟援助。

志工 莉妲：「我十分感恩，雖然大家的宗教信仰不同，但大家都對我那麼好，十分感謝他們 讓我更愛上了慈濟，更想要做慈濟到生命終點，雖然我不是富有的人，但至少我能夠出力來幫忙。」

參加慈濟活動，穆斯林身分從來都不是阻礙，莉妲很自在進行伊斯蘭教每日禮拜，她感恩有貴人、尊重信仰、珍惜慈濟緣。

志工 莉妲：「我們互相尊重並珍惜，雖然我還沒有見過上人，不知道將來是否有機會見面，重要的是我認同，並且順從上人的教誨，因為上人充滿慈悲，所引導的都是走向善的方向。」

曾經陷入苦難的莉妲，如今也走入苦難去膚慰，她最虔誠的祈禱，是保持健康、可以騎著機車、記得去慈濟做志工。

