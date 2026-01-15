感恩的味道！ 彰化福山寺贈臘八粥傳遞關懷

分享感恩！彰化福山寺贈千份臘八粥，和鄉親結緣傳遞關懷。（圖：李河錫攝）

佛光山彰化福山寺在釋迦牟尼佛成道日「法寶節」前夕，特別準備1650份「感恩的味道～臘八粥」，送往彰化縣政府和四方大眾結緣，除了傳遞關懷，也祝福大家在新的一年吉祥如意、平安順遂。（李河錫報導）

佛光山彰化福山寺，為恭迎農曆12月8日「釋迦牟尼佛」成道日～「法寶節」的到來，特別前往彰化縣政府拜會王惠美縣長，並準備1650份，由信眾發心烹飪「感恩的味道～臘八粥」，和各界結善緣；新任福山寺住持「永嚴法師」感謝王惠美縣長，每年都會協助福山寺贈送臘八粥，和縣府同仁及廣大民眾分享結緣；希望透過「自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧與世界和平」等五和，讓社會得到淨化，人心獲得洗滌。

分享感恩的味道！彰化福山寺贈千份臘八粥給縣政府，和鄉親結善緣、傳遞愛與關懷。（圖：李河錫攝）

王惠美縣長則回贈結緣禮品，並感謝佛光山福山寺長期對教育、文化與慈善的貢獻，以佛法淨化人心、安定社會，在2026年還以開山祖師「星雲大師」的墨寶～「和諧共生，馬到成功」為題，祝福大家在新的一年都能馬到成功、平安順利。

王惠美縣長也分享表示，「臘八粥」是為了紀念佛陀成道日，來感恩「牧羊女」喜捨乳糜的幫忙，才能讓釋迦牟尼佛在菩提樹下頓悟成道；感謝福山寺所有師兄姊們，從清晨就開始用心準備1650份臘八粥，讓縣府同仁同霑法喜、廣結善緣，繼續為縣民提供更優質、更有活力的服務；希望所有民眾，在吃完這碗臘八粥後，也能夠歡喜、健康、快樂。