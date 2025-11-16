感恩的季節！美國法親義診 菩薩道薪火傳

再看到醫療之愛，美國慈濟醫療基金會，每年會在四月以及十一月，定期舉辦法親關懷義診，提供西醫、中醫、牙科、眼科，還有配眼鏡等等多項服務，讓慈濟志工和在志業體服務的職工們，都可以照顧到自己的身心健康，行善這條路，可以走得更長遠。

手腕上綁上不同顏色的色帶，代表不同的就診科別。關懷法親健康，美國慈濟醫療基金會舉辦秋季義診。

慈濟美國總會醫發室主任 陳恂滿：「志工們長年累月在服務社區，我們都希望他們能夠，有一個健康的身體，走更遠的路，有些慢性疾病的預防，還有治療，吃藥的諮詢，然後搭配其他各科的工作，也讓我們年輕的一代，可以參與醫療的志業。」

這次義診，在感恩堂進行，資深的呂幸子承擔機動任務，趁著服務空檔也把困擾多時的老花問題解決了。

慈濟志工 呂幸子：「有機會為我們法親服務，是我們的榮幸，也是我們應該要做的。」

慈濟美國總會職工 李軼：「第一次看到我們的那個，眼科(醫療)的移動(巡迴)車，我也覺得好先進喔，(之前)在慈濟的官網上看到，沒有親身地去到這個車上，裡面去看一下，今天有看過，我覺得很棒，真的就是可以為很多人去服務。」

美國慈濟醫療基金會董事長 張天駿：「美國有很多醫療的政策，在牙科跟眼科方面，它是一個自選的，也就是為什麼今天，我們法親關懷日的牙科跟眼科，看(求診)的人是最多的。」

早已退休的中醫師紀榮元，這次也主動請纓來幫忙，希望用自己的專業，給大家健康上的建議。

慈濟人醫會中醫師 紀榮元：「我受上人的影響很大，兩句話我很受用，第一句話就是視病猶親，第二句話是以病為師，所以從病人身上學到了，很多的東西，印證了我們的醫術，有沒有對症(下藥)。」

慈濟美國總會，用行動守護法親家人健康，讓善與愛的力量，能持續延伸到更多需要被關懷的角落。

