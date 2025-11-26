感恩節假期前連4漲 美股道瓊漲逾300點、台積電ADR漲近2％

美股道瓊工業指數週三收盤上漲超過300點，台積電ADR勁揚近2％。（示意圖：motion elements）

感恩節假期前夕，市場對美國聯準會12月將降息的預期持續升溫，美股四大指數週三延續前一天漲勢，道瓊工業指數收盤上漲超過300點，大型科技股普遍走強，台積電ADR勁揚近2％。（請聽AI報導）。

投資人持續消化美國最新經濟數據，並對聯準會12月降息感到樂觀，使美股在感恩節假期前夕的買氣獲得支撐，市場整體情緒明顯改善，對美國通膨放緩與政策前景的期待帶動美股主要指數週三全面收高，科技股強勢復甦。

道瓊工業指數週三上漲314.67點，漲幅為0.67%，收在47427.12點，標普500指數上漲46.73點，漲幅為0.69%，收在6812.61點，那斯達克指數上漲189.10點，漲幅為0.82%，收在23214.69點，費城半導體指數上漲185.28點，漲幅為2.76%，收在6899.46點，台積電ADR上漲5.30美元，漲幅為1.86％，收在289.98美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。