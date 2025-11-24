感恩節偏鴿美股反彈 陸行之曝近期出清一上收週期科技股了。資料照



金融市場持續高檔震盪，聯準會降息鴿派鷹派分歧，加上AI泡沬化雜音再起。知名半導體分析師陸行之也坦言，近期獲利了結一個上升週期科技產業持股，發不完的可轉換公司債，逐步惡化的淨負債，最後的問題就是不夠強的核心競爭力及護城河。

感恩節前市場氣氛又偏鴿。11月24日美股全面反彈，科技和半導體領漲，帶動主要指數同步走高。費半強勢回補前日跌幅，其中以那斯達克表現最突出。輝達與台積電 ADR 走強，市場重新聚焦於年底財報與資本支出前景

廣告 廣告

陸行之透露，最近獲利清空了一個上升週期科技產業的持股，這幾年淨利率不到10%，資本支出持續高於現金流入（每年近9億美元的資本開支vs. 不到3億美元的獲利)

陸行之分析，持續飆高的折價費用，發不完的可轉換公司債，逐步惡化的淨負債對股東權益比率，最後就是不夠強的核心競爭力及護城河。

更多太報報導

中日衝突延燒、高市支持度居高不下！謝金河：日本年輕世代的覺醒是重要轉折點

股王信驊前三季EPS大賺 7股本！ 輝達新品助陣上修明年Q1 訂單看到Q2