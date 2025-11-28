感恩節再升高反移民政策 川普揚言暫停「第三世界國家」移民

美國總統川普(Donald Trump)27日表示，他計劃暫停來自他所稱的「第三世界國家」的移民。在前一天，2名國民兵在華盛頓特區白宮附近遭槍擊受傷，嫌犯為29歲的阿富汗籍男子。

川普在社群媒體上寫道：「我將永久暫停所有第三世界國家的移民，讓美國的社會體系全面恢復。」

他還威脅要撤銷前總統拜登(Joe Biden)任內所批准的「數百萬」移民的居留許可，並「驅逐任何對美國來說不是一項淨資產的人」。

川普補充說，他將終止向非美國公民提供的聯邦福利和補貼，以及把構成社會安全風險或「與西方文明不相容」的外國公民驅逐出境。

在這篇充滿怒氣的貼文結尾，川普也向美國民眾送上感恩節祝福。川普的這番言論也象徵著在他重返白宮後反移民政策升級，他的第二任期也以大規模移民驅逐行動為主要特徵。

川普並說：「我們將努力實現這些目標，目的在大幅減少非法移民和擾亂社會秩序的人口。」「只有逆向移民(REVERSE MIGRATION)才能徹底解決這個問題。」(編輯：宋皖媛)