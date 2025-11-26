感恩節出行 周三、周日將是最擁堵時段

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著感恩節出行高峰臨近，美國民眾正為旅行專家預言的史上最繁忙假期出行季做準備。美國汽車協會（AAA）預測，從周二（25日）至12月1日期間，將有近8200萬人出行距離至少50哩（約80公里），創感恩節出行人數新高。

灣區預計將有近7300萬旅客選擇自駕出行，較去年增加130萬人。AAA指出，鑑於近期全美航班延誤頻發，部分乘客可能放棄乘機，該數字或將進一步攀升。

廣告 廣告

交通數據公司Inrix預測，周二和周三（26日）下午將是全美道路最擁堵時段，返程高峰則集中在周日（30日）。

對常年節假日出行者而言，這種模式並不陌生：周二至周三上午晚些時候至傍晚將出現超出常規的交通流量；感恩節當天上午應是出行最順暢的時段之一；周日下午至傍晚仍是返程高峰期。

專家建議清晨啟程並提前一晚加滿油箱以避開擁堵和臨行前雜務。

若您從舊金山、屋崙或聖荷西機場出發，請做好同行旅客激增的準備。

美國航空協會（Airlines for America）預測感恩節期間美國航司客運量將突破3100萬人次，創歷史新高，每日增設約4萬5000個座位。假期後的周日和周一（12月1日）預計將迎來出行高峰。

並非所有人都會選擇駕車或乘機出行。AAA預計，火車、巴士和郵輪出行人數將增長約8.5%，達到近250萬人次。官方建議旅客提前預訂，注意行李限重，並留意熱門班次是否增開車廂。

節假日出行壓力大多可通過預先準備化解，建議下載航空公司應用程式實時掌握航班動態，並提前規畫航班嚴重延誤或取消時的應對方案：自駕出行、改簽航班或等待轉機。

旅客需攜帶符合REAL ID標準的駕照或其他有效證件；部分州允許使用Apple Wallet中的電子駕照通過TSA安檢。將自駕作為備選方案的旅客應提前做好車輛準備。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費