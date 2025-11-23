感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美國汽車協會 (AAA) 預測，今年感恩節假期預計有近8200萬人出門旅行，創下歷史新高；有意使用公路和機場交通的旅客，得為壞天候做好準備。
AccuWeather氣象學者表示，全美約三分之二地區可能受到某種程度的惡劣天氣影響。預計這場風暴系統將影響中部、東部和南部大部分地區，「隨著風暴向東移動，不同地區將出現暴雨、強烈對流天氣和降雪。」
這場惡劣天候，本周末會先在加州和部分西南部地區出現降雨和山區降雪，然後向東移動，在感恩節假期當周影響平原地區，並抵達密西西比河谷，最終於周中抵達東岸。
氣象預報員表示，預計感恩節假期周初至周中，從南北達科他州到明尼蘇達州北部，將出現小雪至中雪；「周初，從蒙大拿州到科羅拉多州以及部分平原地區，將出現降雪和雨夾雪，隨後延伸至中西部地區。」
國家氣象局(National Weather Service)預報顯示，感恩節當天至周末，受到湖泊效應影響，密西根州北部將迎來降雪；俄亥俄州東北部至紐約州中部也將出現降雪。
AccuWeather氣象公司表示，始於西南部的天氣系統，將在感恩節期間向東移動。這個周末及感恩節當周前段，風暴強度可能足以影響德州、奧克拉荷馬州和阿肯色州部分機場的航班。AccuWeather首席長期氣象學者帕斯特洛克(Paul Pastelok)說：「中南部各州出現強對流天氣的可能性最大。」
感恩節前一天，從華盛頓特區到波士頓一帶，可能會受到暴雨和路面濕滑等天氣影響。
國家氣象局預報指出，11月25日，從密西西比州東部到阿帕拉契亞山脈南部將出現陣雨和雷暴。
與此同時，AccuWeather表示，太平洋西北地區也可能出現降雨和山區降雪；一股強勁的「大氣河流」正在俄勒岡州西北部和華盛頓州西部醞釀。
