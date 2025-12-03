感恩節到網路星期一5天促銷日 逾2億人購物 人數創新高
在人們熱切追逐大折扣下，感恩節(11月27日)到「網路星期一」(12月1日)五天期間全美共約2億290萬人消費購物，超乎預期並創2017年以來新高。
美國零售聯合會(NRF)和市場研究機構Prosper Insights & Analytics於「網路星期一」折扣日隔天發布最新調查顯示，感恩節起的五天促銷期消費熱絡，購物人數超過NRF預估的1億8690萬人，也高於去年同期的1億9700萬人。次高紀錄是2023年同期間2億40萬人。
NRF執行長謝伊(Matt Shay)將這五天購物季描述為「心理上的節日開頭」(the psychological kickoff of the holidays)，開局非常強勁；節日消費購物對許多人來說是預算中不可或缺的一部分，即使致力縮減開支，隨著12月逼近仍會購物，是「帶有情感因素的消費」。
即使正值客流量高峰，零售商也設法控制勞動成本。NRF預測，今年零售商節日召募將介於26.5萬至36.5萬人，創下至少15年季節性召募新低。
儘管就業緊縮，NRF預計消費者仍不惜花錢買禮物、裝飾品；先前預估，11月1日至12月31日期間的節日消費額將達到1.1兆至1.2兆元，創下新高，而且將首破1兆元大關，較去年同期增加3.7%至4.2%，但增幅略小於去年的4.3%的。
謝伊認為，感恩節長周末消費強勁，先前設定的11、12月節日消費額預期目標可望實現。
Prosper Insights & Analytics公司執行副總裁里斯特(Phil Rist)說，消費者在五天假期內購物主要是因為有免運費、限時特價等促銷。
NRF首席經濟學家馬修斯(Mark Mathews)說，經濟拮据的家庭通常會削減娛樂、旅遊等開支，優先考慮節日消費。
在感恩節起的五天促銷活動中，最暢銷項目是服裝和配件，51%受訪消費者購買此類商品，其次依序是玩具32%、書籍和其他媒體產品28%、禮卡26%。
愈來愈多人選擇網購，但調查報告的五天期間仍有1億2950萬人在實體店購物，年增3%，網購人數增幅更達9%、共1億3490萬人。
另根據阿朵比分析(Adobe Analytics)，全美「網路星期一」網購總額達142.5億元、年增7.1%；感恩節到「網路星期一」五天期間，網購總額442億元，年增7.7%，其中一大部分來自「黑色星期五」線上消費。
