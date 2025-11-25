感恩節前夕爆禽流感 美國火雞批發價估漲4成

感恩節快要來臨，在這家人團聚時刻桌上總少不了傳統佳餚，火雞大餐便是其一，但是過去3個月來，美國已有超過200萬隻火雞死於禽流感相關疫情，無論是雞隻還是蛋都減少了。在密西根州西爾萬鎮飼養雞、鴨與火雞的老磚農場算是幸運的，這裡沒有發生病例。

火雞農多爾表示，「能提供人家桌上最重要的大餐感覺真的很好，感恩節沒有火雞怎麼行？」

根據美國農業部，火雞數量的減少預估會讓今（2025）年的批發價上漲44%。儘管如此，許多商店仍祭出折扣，讓消費者不要在感恩節感受到太大的經濟壓力，但即便火雞比去年便宜，要準備其他感恩節料理所需要的食材可就不一定。

廣告 廣告

例如對進口鋼材加徵的關稅，使得罐頭食品的價格上漲。在密西西比州就有教會提供感恩節餐食發放，有新鮮水果、蔬菜和肉類以及感恩節大餐火雞等。

密西根州立大學食品經濟學家兼教授奧特加指出，「雜貨價格上漲了2.7%，大致來說節慶餐桌上的大多數食品價格會和去年差不多，稍微高一點。」

不過相較於待宰的火雞，這2隻來自北卡、被選中成為白宮傳統活動的特赦火雞「咯咯」與「晃晃」就幸運太多了，牠們已經抵達華府住進飯店。

美國火雞產品業者Butterball執行長詹德恩說明，「這些火雞從飼養過程中就被社會化，以適應強光和歡呼的人群，當然明天牠們還將見到美國總統。」

「咯咯」與「晃晃」接下來將獲得最高榮譽，由總統川普親自赦免，免於成為桌上佳餚。

1989年美國總統老布希（George H.W. Bush）第一次正式宣布赦免火雞，使牠們免於被宰殺當作節慶餐桌的火雞大餐，可在農場生活安養晚年，這項傳統有說法指出最早是在1947年杜魯門（Harry S. Truman）擔任總統時，由農業團體贈送火雞給白宮的宣傳活動，但當時並沒有赦免儀式。

更多公視新聞網報導

白宮感恩節傳統儀式 拜登任內最後一次特赦火雞

