感恩節前夕白宮旁爆槍響，國民兵遭伏擊重傷！川普怒斥「恐怖攻擊」，移民局停止處理阿富汗移民申請

美國首都華盛頓特區26日下午又傳槍響，2名國民兵（National Guard）成員在白宮附近幾個街區遭一名男子開槍攻擊，目前2人情況危及。警方表示，這是一場「針對性攻擊」，而槍手疑似是單獨行動，並當場遭壓制逮捕。

根據《華盛頓郵報》，嫌犯是一名29歲的阿富汗男子，他在2021年進入美國，曾在華盛頓州居住，並透露他的名字可能是拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。嫌犯在開槍後也受了傷，但目前尚不清楚是誰開的槍傷到了他。當局已將該名男子拘留，但警方對他的作案動機尚未評論。

美國總統川普（Donald Trump）在晚間的電視談話中將這起槍擊案稱為恐怖行為，並表示槍手「將付出非常慘痛的代價」。

槍擊地點靠近白宮

槍擊發生在當地時間約下午2點15分，地點在距離白宮僅幾個街區的法拉格廣場（Farragut Square），由於該地為市中心的觀光區，因此驚嚇到不少路人。護士沃特斯（Stacey Walters）當時正搭乘Uber，突然聽到槍聲，她告訴《紐約時報》，執法人員走到她的車旁，並命令司機掉頭離開。她回憶說：「我當時好想哭。我從沒這麼近距離接觸到這種事，更別說是在節日期間。」

嫌犯以阿富汗難民身份進入美國

根據美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）說法，嫌犯於2021年9月透過「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國。該計畫允許因塔利班接管而逃離阿富汗的難民入境。

根據《紐約時報》，這個計畫允許特定阿富汗公民在美國居留2年，並非永久移民途徑，他們需要透過其他方式合法居留美國，例如申請庇護。

受傷成員

受傷的國民兵成員來自西維吉尼亞州，此前被派往華盛頓支援川普的部署行動，以解決他所稱的「首都犯罪緊急狀態」。根據美國有線電視新聞網（CNN），川普至今已派遣2000名國民兵到美國首都，但聯邦法官先前裁定這些部署行為是違法的，並要求部隊撤離；川普整府正在上訴並申請緊急法院命令以維持駐守。

2025年11月26日。在華盛頓，美國國會公園警察直升機在國家廣場將一名國民兵槍擊案受害者送往醫院。（AP）

官員透露，這些國民兵在繁忙的市中心巡邏時遭到伏擊，當時正值白天，附近有大量遊客和聯邦員工。川普在社群平台「Truth Social」上發文表示：「開槍襲擊2名國民兵的野獸⋯⋯將付出非常慘痛的代價。」同時為國民兵和所有軍事、執法部門祈福。

槍擊發生當下，川普正在佛羅里達州，事後，他立即下令增派500名國民兵進駐華盛頓；這表示關於國民兵助手合法性的爭論可能升溫。在華盛頓特區，國民兵已開始巡邏地鐵站和觀光區，並協助城市加強移民和驅逐行動。

2025年11月26日。國民兵在華府街頭巡邏。（AP）

事件經過

警方表示，槍擊發生在下午2點15分左右。國民兵成員當時正在第17街與I街附近巡邏，一名男子突然出現在轉角，舉槍向國民兵開火。經過一番交火後，國民兵成功將嫌犯制服；目前沒有跡象顯示有其他人共同作案。

根據任務聯合工作小組，截至下午6點30分，2名受傷的國民兵仍在醫院治療，情況危急。

《華盛頓郵報》指出，自今年8月川普宣布首都緊急狀態以來，國民兵就駐守在華盛頓，當時川普暫時接管了警察局，並下令部署部隊。自那之後，國民兵主要負責巡邏地鐵站、維持公共空間的整潔（例如幫忙撿垃圾），而在法拉格廣場附近巡邏是常見任務。

截至25日，負責華盛頓特區任務的國民兵共有2188人，包括925名華府本地的國民兵，以及1263名來自其他州的成員，其中西維吉尼亞州佔180人。

這次部署引起許多官員擔憂，質疑在美國本土使用軍隊的合法性。 華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）曾對川普政府提起訴訟，並在聯邦地方法院獲得初步勝訴，法官下令12月11日停止部署，除非聯邦巡迴上訴法院或最高法院介入。

施瓦布在26日譴責槍擊事件：「暴力從不是解決方法，必須被譴責。國民兵是志願者，他們隨時離開工作和家庭來服務國家。今天對華盛頓特區和全國都是令人心碎的一天。我的心與受害者、家人、朋友和同袍同在。」

2025年11月26日。國民兵在華盛頓國會大廈前的國家廣場巡邏。（AP）

把國民兵當警察用，真的妥當嗎？

對駐守華盛頓的國民兵而言，感恩節前夕的槍擊案件立刻帶來不安，凸顯了這項任務潛在的危險。CNN指出，該任務的特殊性也勢必會受到檢視：和平時期在國內部署軍隊，穿著軍服的國民兵高度可見，雖然可能具威懾作用，但同時也使他們暴露在危險之中。

根據法院紀錄，國民兵在華盛頓駐守期間多次受到口頭威脅。例如8月底，一名男子曾對西北區的隊員說：「這是我們的街道」並威脅「我要殺了你」，警方後來在其腰間找到手槍。內部文件指出，因任務地點顯眼、媒體關注度高，可能會吸引暴力極端分子對國民兵造成威脅。文件要求部隊成員不得單獨離開飯店，必須以「雙人小組」形式行動，以確保安全。

CNN指出，民主黨議員已開始質疑川普的決策。加州眾議員賈西亞（Robert Garcia）稱槍擊案「令人震驚」，並表示他心繫「整個國民兵大家庭」。賈西亞補充說，他不確定川普要求增派500名國民兵是否「是個正確的決定」，認為有關安全狀況的決策應交給地方官員來處理。維吉尼亞州眾議員沃金蕭（James Walkinshaw）則指出，華府地區民眾普遍尊重國民兵的專業，但如果部隊將持續駐守，政府必須提出明確保護方案。

由於官員稱這次槍擊案是「有針對性的」，勢必引發疑問：國民兵是否具備必要的武力保護措施和訓練，來應對他們在街頭面臨的風險？前華盛頓特區警察局長藍西（Charles Ramsey）告訴CNN：「你把國民兵放在不適合的位置，把他們當警察來用⋯⋯這不是他們受訓的範圍。」並補充：「我們真的必須停下來思考，你到底想達成什麼目標？任務到底是什麼？」

2025年11月26日。國民兵在華盛頓國會大廈前的國家廣場巡邏。（AP）

內布拉斯加州共和黨議員貝肯（Don Bacon）則呼籲各方理性看待事件，避免仇恨與對立。他強調，無論民主黨或共和黨、媒體與公眾都應理性討論，避免社會分裂加劇。

川普再將炮火對準移民

由於嫌犯與2021年的阿富汗難民政策有關，川普很快就把過錯怪到前任拜登（Joe Biden）頭上，並稱他是「美國歷史上最糟糕的總統」。同時，川普在電視談話中也延伸到針對其他移民群體的政治言論，他提到正在重新審查部分在拜登任內入境的難民，以及取消來自高風險地區人士的臨時保護身份。

川普甚至批評明尼蘇達州的索馬利亞移民，就算他們與華府槍擊事件毫無關聯，但川普仍稱他們「在剝削我們的國家，破壞這個曾經偉大的州」，並形容索馬利亞「沒有法律、沒有水、沒有軍隊、什麼都沒有」。

CNN指出，目前整起槍擊案的完整細節尚未公開，但川普的言論反映出他一貫的作風：不等事情完全明朗就先進行政治操作。不過這起事件也引發人民對阿富汗移民審查的關注，他們之間許多人是在冒著生命危險幫助美軍後，來到美國的；聯邦調查局（FBI）長期警告，部分自我激進化的移民可能受到恐怖組織或網路宣傳影響，對美國本土構成威脅。

而根據《路透》，美國國籍暨移民局（USCIS）已在事件當天晚上宣布，因應華府槍擊事件，將無限期停止處理所有與阿富汗國民相關的移民申請。該局在社群平台X上發文：「保護美國本土與國民安全，仍是我們唯一的使命。」



