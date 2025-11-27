感恩節前夕白宮旁爆槍響，國民兵遭伏擊重傷！川普怒斥「恐怖攻擊」，移民局停止處理阿富汗移民申請
美國首都華盛頓特區26日下午又傳槍響，2名國民兵（National Guard）成員在白宮附近幾個街區遭一名男子開槍攻擊，目前2人情況危及。警方表示，這是一場「針對性攻擊」，而槍手疑似是單獨行動，並當場遭壓制逮捕。
根據《華盛頓郵報》，嫌犯是一名29歲的阿富汗男子，他在2021年進入美國，曾在華盛頓州居住，並透露他的名字可能是拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。嫌犯在開槍後也受了傷，但目前尚不清楚是誰開的槍傷到了他。當局已將該名男子拘留，但警方對他的作案動機尚未評論。
美國總統川普（Donald Trump）在晚間的電視談話中將這起槍擊案稱為恐怖行為，並表示槍手「將付出非常慘痛的代價」。
槍擊地點靠近白宮
槍擊發生在當地時間約下午2點15分，地點在距離白宮僅幾個街區的法拉格廣場（Farragut Square），由於該地為市中心的觀光區，因此驚嚇到不少路人。護士沃特斯（Stacey Walters）當時正搭乘Uber，突然聽到槍聲，她告訴《紐約時報》，執法人員走到她的車旁，並命令司機掉頭離開。她回憶說：「我當時好想哭。我從沒這麼近距離接觸到這種事，更別說是在節日期間。」
嫌犯以阿富汗難民身份進入美國
根據美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）說法，嫌犯於2021年9月透過「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國。該計畫允許因塔利班接管而逃離阿富汗的難民入境。
根據《紐約時報》，這個計畫允許特定阿富汗公民在美國居留2年，並非永久移民途徑，他們需要透過其他方式合法居留美國，例如申請庇護。
受傷成員
受傷的國民兵成員來自西維吉尼亞州，此前被派往華盛頓支援川普的部署行動，以解決他所稱的「首都犯罪緊急狀態」。根據美國有線電視新聞網（CNN），川普至今已派遣2000名國民兵到美國首都，但聯邦法官先前裁定這些部署行為是違法的，並要求部隊撤離；川普整府正在上訴並申請緊急法院命令以維持駐守。
官員透露，這些國民兵在繁忙的市中心巡邏時遭到伏擊，當時正值白天，附近有大量遊客和聯邦員工。川普在社群平台「Truth Social」上發文表示：「開槍襲擊2名國民兵的野獸⋯⋯將付出非常慘痛的代價。」同時為國民兵和所有軍事、執法部門祈福。
槍擊發生當下，川普正在佛羅里達州，事後，他立即下令增派500名國民兵進駐華盛頓；這表示關於國民兵助手合法性的爭論可能升溫。在華盛頓特區，國民兵已開始巡邏地鐵站和觀光區，並協助城市加強移民和驅逐行動。
事件經過
警方表示，槍擊發生在下午2點15分左右。國民兵成員當時正在第17街與I街附近巡邏，一名男子突然出現在轉角，舉槍向國民兵開火。經過一番交火後，國民兵成功將嫌犯制服；目前沒有跡象顯示有其他人共同作案。
根據任務聯合工作小組，截至下午6點30分，2名受傷的國民兵仍在醫院治療，情況危急。
《華盛頓郵報》指出，自今年8月川普宣布首都緊急狀態以來，國民兵就駐守在華盛頓，當時川普暫時接管了警察局，並下令部署部隊。自那之後，國民兵主要負責巡邏地鐵站、維持公共空間的整潔（例如幫忙撿垃圾），而在法拉格廣場附近巡邏是常見任務。
截至25日，負責華盛頓特區任務的國民兵共有2188人，包括925名華府本地的國民兵，以及1263名來自其他州的成員，其中西維吉尼亞州佔180人。
這次部署引起許多官員擔憂，質疑在美國本土使用軍隊的合法性。 華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）曾對川普政府提起訴訟，並在聯邦地方法院獲得初步勝訴，法官下令12月11日停止部署，除非聯邦巡迴上訴法院或最高法院介入。
施瓦布在26日譴責槍擊事件：「暴力從不是解決方法，必須被譴責。國民兵是志願者，他們隨時離開工作和家庭來服務國家。今天對華盛頓特區和全國都是令人心碎的一天。我的心與受害者、家人、朋友和同袍同在。」
把國民兵當警察用，真的妥當嗎？
對駐守華盛頓的國民兵而言，感恩節前夕的槍擊案件立刻帶來不安，凸顯了這項任務潛在的危險。CNN指出，該任務的特殊性也勢必會受到檢視：和平時期在國內部署軍隊，穿著軍服的國民兵高度可見，雖然可能具威懾作用，但同時也使他們暴露在危險之中。
根據法院紀錄，國民兵在華盛頓駐守期間多次受到口頭威脅。例如8月底，一名男子曾對西北區的隊員說：「這是我們的街道」並威脅「我要殺了你」，警方後來在其腰間找到手槍。內部文件指出，因任務地點顯眼、媒體關注度高，可能會吸引暴力極端分子對國民兵造成威脅。文件要求部隊成員不得單獨離開飯店，必須以「雙人小組」形式行動，以確保安全。
CNN指出，民主黨議員已開始質疑川普的決策。加州眾議員賈西亞（Robert Garcia）稱槍擊案「令人震驚」，並表示他心繫「整個國民兵大家庭」。賈西亞補充說，他不確定川普要求增派500名國民兵是否「是個正確的決定」，認為有關安全狀況的決策應交給地方官員來處理。維吉尼亞州眾議員沃金蕭（James Walkinshaw）則指出，華府地區民眾普遍尊重國民兵的專業，但如果部隊將持續駐守，政府必須提出明確保護方案。
由於官員稱這次槍擊案是「有針對性的」，勢必引發疑問：國民兵是否具備必要的武力保護措施和訓練，來應對他們在街頭面臨的風險？前華盛頓特區警察局長藍西（Charles Ramsey）告訴CNN：「你把國民兵放在不適合的位置，把他們當警察來用⋯⋯這不是他們受訓的範圍。」並補充：「我們真的必須停下來思考，你到底想達成什麼目標？任務到底是什麼？」
內布拉斯加州共和黨議員貝肯（Don Bacon）則呼籲各方理性看待事件，避免仇恨與對立。他強調，無論民主黨或共和黨、媒體與公眾都應理性討論，避免社會分裂加劇。
川普再將炮火對準移民
由於嫌犯與2021年的阿富汗難民政策有關，川普很快就把過錯怪到前任拜登（Joe Biden）頭上，並稱他是「美國歷史上最糟糕的總統」。同時，川普在電視談話中也延伸到針對其他移民群體的政治言論，他提到正在重新審查部分在拜登任內入境的難民，以及取消來自高風險地區人士的臨時保護身份。
川普甚至批評明尼蘇達州的索馬利亞移民，就算他們與華府槍擊事件毫無關聯，但川普仍稱他們「在剝削我們的國家，破壞這個曾經偉大的州」，並形容索馬利亞「沒有法律、沒有水、沒有軍隊、什麼都沒有」。
CNN指出，目前整起槍擊案的完整細節尚未公開，但川普的言論反映出他一貫的作風：不等事情完全明朗就先進行政治操作。不過這起事件也引發人民對阿富汗移民審查的關注，他們之間許多人是在冒著生命危險幫助美軍後，來到美國的；聯邦調查局（FBI）長期警告，部分自我激進化的移民可能受到恐怖組織或網路宣傳影響，對美國本土構成威脅。
而根據《路透》，美國國籍暨移民局（USCIS）已在事件當天晚上宣布，因應華府槍擊事件，將無限期停止處理所有與阿富汗國民相關的移民申請。該局在社群平台X上發文：「保護美國本土與國民安全，仍是我們唯一的使命。」
