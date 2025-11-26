感恩節前空汙惡化 灣區發布本季首度禁燒令

圖為被濃霧籠罩的舊金山。（記者李怡／攝影）

在感恩節連假即將展開前，灣區居民得先面對一波空氣品質惡化。灣區空氣品質管理局（BAAQMD）宣布，本周三（27日）與周四（28日）發布本季首度「Spare the Air」禁燒令，禁止所有居民使用室內外壁爐、燒木柴爐具，以減少汙染物累積在地表的情況。

今年的禁燒令來得比預期早。氣象單位指出，近日加州高壓系統盤據，導致風勢微弱、汙染物無法擴散，再加上清晨出現濃霧，霧與煙混合成濃霧霾，讓整體能見度下降，空氣品質在灣區多地已達到中等甚至接近不健康等級。

廣告 廣告

空品局表示，禁燒期間住家不得使用任何以木材為燃料的設備，包括壁爐、木柴爐、戶外火坑等。首次違規者將先收到警告信，若多次違規，可能被處以罰款。天然氣、電力或丙烷壁爐則不在禁令範圍內。

因不少家庭在感恩節前夕習慣生火取暖，空品局特別提醒：「只要地區發布禁燒令，就表示當下的空氣條件已經不足以排散更多煙霾，多一戶生火，就會讓整體空氣品質更惡化。」

國家氣象局（NWS）同時在周二早間發布「濃霧警告」，灣區多處能見度一度降到僅剩0.25哩。民眾清晨往返上班、接送孩子時，都明顯感到視線模糊、空氣悶濁。

根據空品局資料，周二早上灣區多地空氣品質指數（AQI）已達中等（Moderate）等級，部分低窪或靠近山谷地帶更接近對敏感族群不健康的門檻。

醫師提醒，這兩天因微粒濃度偏高，過敏族群、氣喘患者、長者與幼童需要特別注意。若感覺呼吸困難、胸悶或咳嗽加劇，應盡量減少戶外活動，必要時戴上口罩。

位於舊金山的家庭醫師周醫師說：「這種煙霧型的空汙會深入呼吸道，讓敏感族群更不舒服。建議民眾這兩天不要開窗通風，並使用空氣清淨機維持室內空氣。」

隨著感恩節出行潮即將在本周三、周四達到高峰，氣象局也提醒駕駛人，尤其清晨或晚間開車，務必注意濃霧造成的低能見度狀況，保持車距、降低車速，避免事故。

氣象局預測，高壓影響將持續一至兩天，空氣品質可能在周五後逐漸改善，但仍需視風勢是否增強而定。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費