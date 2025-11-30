感恩節助陣北美年度票房達75億美金！12月衝90億美金還要加把勁

〔記者許世穎／綜合報導〕北美上週迎接感恩節(11月的第4個星期四)連假，好萊塢也在這個感恩節有理由好好的感謝，因為《動物方城市2》與《魔法壞女巫：第二部》這兩部強檔作品在連假期間為電影院帶來滿滿人潮。

儘管今年感恩節檔期總票房約2.93億美金(約台幣91.97億元)，表現不俗，但仍不及2024年由《海洋奇緣2》、《魔法壞女巫》與《神鬼戰士II》攜手、締造了4.22億美金(約台幣132.46億元)的歷史紀錄

而截至上週末(11月28至30日)，北美年度票房來到75億美金(約台幣2354.25億元)，僅比2024年高出1.3%。這表示《動物方城市2》、《魔法壞女巫：第二部》以及12月的《阿凡達：火與燼》都肩負振興市場、推動年度票房越過90億美金(約台幣2825.1億元)的重任。

