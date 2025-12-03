感恩節各類剩菜 可在冰箱存放多久？

感恩節火雞大餐。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

許多人習慣在感恩節後連續數日享用火雞三明治、馬鈴薯泥與南瓜派，消耗這些剩菜不僅美味，更是省錢、減少浪費的方法。但節日剩菜在冰箱能安全保存多久？延長保存期限的最佳方法是什麼？美食網站Eating Well請教了主廚、食品科學與安全的專家。

關注食安問題的非營利組織總監科夫曼（Vanessa Coffman）表示，延長節日剩菜保存期限的最佳方法是，在最初準備時便做好食品安全；烹飪前、接觸生肉後徹底洗手，勿清洗生火雞或其他生肉，並使用肉類溫度計確保食物達到安全溫度，這些有助防止交叉污染，並在烹飪過程中殺滅細菌。

餐後迅速冷藏剩菜也很重要，費城「人民廚房」（The People’s Kitchen）行政主廚麥葛瑞格（April McGreger）指出，任何未達冰箱冷藏溫度或即食熱度的食物，都處於華氏40度至140度的危險區，在此溫度範圍內，細菌會急速繁殖，因此應在烹調後兩小時內冷藏剩菜。

同時需留意冰箱溫度設定，冷藏應設定在華氏40度以下，冷凍則需達華氏0度或更低；但需注意，即冰箱溫度正常，若放入數個盛裝溫熱食物的大鍋盤，其降溫速度遠慢於小容器，建議分裝冷藏，以加速降溫。國家科學基金會（NSF）微生物學家雅卡斯（Lisa Yakas）強調，務必將剩菜裝在密封容器，以降低反覆加熱造成的食安風險。

節日剩菜能保存多久？

食品安全科學家布拉塔格（Sara Bratager）指出，多數剩菜應在二至四天內吃完或冷凍保存；若仍有剩餘，最好堆肥處理或丟棄。多數感恩節菜餚適合冷凍保存，但有些食材如填料或馬鈴薯泥，質地可能改變；含乳製品的食物解凍後可能有顆粒感或水分，可攪拌重新融合。雖然冷凍食品可無限期保存，但她建議，在三至四個月內食用以保持最佳風味與口感；為降低食安風險，避免反覆解凍、加熱再冷凍。

1. 火雞、火腿或烤肉

烤火雞或火腿等肉類，冷藏可保存三至四天，冷凍則可保存二至六個月。為保留風味，布拉塔格建議，使用烤箱而非微波爐加熱火雞，避免油脂氧化產生異味。會以火雞骨架熬製高湯的麥葛瑞格說，取下肉後可將整個骨架冷凍，需要時再熬湯，但務必在四個月內使用。

2. 馬鈴薯泥

布拉塔格表示，馬鈴薯泥冷藏可保存三至四天，在冷凍密封容器中則可保存四個月。雖然微波加熱效果良好，但她建議，需不時攪拌以確保均勻受熱。

3. 肉汁

肉汁在冰箱中亦可保存三至四天。麥葛瑞格建議，以爐火加熱至滾沸，殺滅潛在細菌後再上桌；冷凍保存期限可達四個月。

4. 填料或配菜

此類料理同樣建議使用烤箱加熱，若是一人份量，可改用烤麵包機或氣炸鍋，較能重現酥脆口感。冷凍保存可維持三至四個月。

5. 蔓越莓醬

因酸度與糖分，使蔓越莓醬比多數感恩節剩菜保存時間更長，可冷藏七天。布拉塔格說，蔓越莓醬的高糖分與酸度有助抑制細菌滋生，因此保存期略長於其他剩菜；冷凍可保存四個月，但解凍後質地可能改變。

6. 焗烤蔬菜

烤抱子甘藍、焗青豆、地瓜等配菜可保存三至四天，但布拉塔格提醒，烤蔬菜容易迅速變軟，建議盡快食用。剩餘的可冷凍保存四個月，食用前需於冰箱冷藏隔夜解凍再加熱。她指出，焗烤的蔬菜若用烤箱加熱，能恢復部分酥脆外層口感。

7. 南瓜派或蘋果派

南瓜派出爐後兩小時內應冷藏，並於兩至三日內食用完畢。布拉塔格建議，自製的務必冷藏保存，但市售的因成分差異可能較適合常溫保存；若店家以室溫陳列，通常可維持室溫保存至售出期限，但冷藏仍較為安全。冷凍時需待南瓜派完全冷卻，以鋁箔紙密封包裹後置入密封容器或夾鏈袋，可冷凍保存三至四個月。蘋果派常溫可存放兩日，冷藏則可保存三日；需注意冷藏可能加速派皮變質，因此剩餘的在常溫保存期限內吃完，風味較佳。

