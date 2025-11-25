感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝

星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。

星巴克迎接感恩節，再度推出買一送一優惠。（圖／翻攝自臉書／星巴克同好會）

星巴克

星巴克今（25）日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待；foodomo星巴克好友分享日則是從11月5日至11月28日，每週三至週五，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

此外，星巴克再推出「感恩相聚時刻 好友分享日」活動，活動期間11月27日、11月28日於上午11時至晚間8時，購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克提醒，優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖與虹吸咖啡以及含酒精飲品。每人每次最多可享買二送二，飲料需當場一次領取。此外，部分門市、車道服務、外送與行動預訂不適用，詳細規則請參考官方公告。

85℃

85℃於11月28日推出「週五咖啡日」期間限定活動，單筆購買中大杯咖啡（限同品項同大小，不限冰熱）寄杯卡10張，再免費送一張，約6.8折優惠，不含外送及電話訂購，寄杯辦法依各門市公告。

此外，只要加入85Cafe APP成為會員，11月28日於門市購買兩張以上的中大杯咖啡寄杯卡，報上會員電話即可參加價值10000元禮物卡抽獎，500元85度C禮物卡，每名20張，總金額10000元，共五名。

85℃推出「週五咖啡日」期間限定活動。（圖／ 85℃官網 ）

CAMA CAFE

CAMA CAFE聯手LINE Pay，即日起至12月31日止，於LINE Pay好康地圖領券後購買早餐咖啡，單筆滿 120元可折抵10元。每帳號每週限領一次，每週限量40000張，發完為止，使用iPASS MONEY帳戶付款，無法再搭配LINE POINTS或LINE Pay優惠券折抵。

