感恩節大餐成催命符！北卡婦人紅酒下毒殺親女 還牽扯多起命案

美國北卡羅萊納州一名餐廳老闆被控在感恩節晚餐時毒殺親生女兒，並涉及近20年前的一起縱火命案。檢方更在保釋聽證會上透露，這名涉嫌殺人的母親可能與更多神祕死亡案件有關。

美國北卡一名餐廳老闆涉嫌毒殺自己女兒，還涉及多起命案。（圖／翻攝自 Henderson County Sheriff's Office ）

根據調查，卡斯珀-萊能庫格爾（Gudrun Casper-Leinenkugel）於本月16日被警方逮捕，面臨兩項一級謀殺罪指控。檢方在20日的保釋聽證會上指出，這名52歲的女性在去年11月的感恩節晚餐中，使用摻有毒物的葡萄酒毒殺了她的一名親生女兒，並導致另一名女兒及其男友中毒送醫。

受害者利維斯在家族12人的感恩節聚餐中，與姊姊及姊姊的男友共飲了一瓶被下毒的紅酒。根據福斯卡羅萊納電視台報導，包括卡斯珀-萊能庫格爾在內的其餘9人當晚並未飲用。3名受害者在晚餐後不久紛紛出現不適症狀，利維斯更於12月1日不幸身亡。

亨德森郡警長辦公室在利維斯離奇死亡後，在北卡羅萊納州調查局的支持下展開了一項秘密調查。檢方在法庭上作證表示，警方確認3名受害者飲用的紅酒被添加了乙腈，這是一種常見於鋰電池中的無色液體，會隨時間轉化為氰化物。調查發現，卡斯珀-萊能庫格爾在感恩節前曾在搜尋引擎上查詢「如果我不小心攝入乙腈會發生什麼」。

調查人員在對卡斯珀-萊能庫格爾進行數月調查過程中，也發現了將她與2007年一起命案連結起來的證據。該案件受害者施密特死於一場房屋火災。州檢察官還指出，卡斯珀-萊能庫格爾可能與其他尚在調查中的不明死亡案件有關，但未透露詳情。

根據北卡羅萊納州調查局的資料，卡斯珀-萊能庫格爾被控兩項一級謀殺罪、兩項謀殺未遂罪和三項禁止分發特定食品和飲料罪。福斯卡羅萊納電視台報導，法院在聽證會上拒絕了她的保釋申請，檢方警告她可能面臨死刑。

