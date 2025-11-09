感恩節大餐 中式餐點飄香
去年冬天延續至今年春天的禽流感橫掃全美，導致2025火鷄價格上升，但多種節慶食材物價下降，讓今年感恩節的餐桌值得期待。聖蓋博谷華洋超市和餐飲商家，目前正緊鑼密鼓設計感恩大餐，除傳統火鷄外，燒豬、燒鵝、滷水大鵝和吊燒雞鴨等，也紛紛登上感恩節中式美食菜單。不少商家預言，「10美元吃飽，20美元吃得相當好」。
「今年火鷄價格，確實比去年高一些，但每隻都超級大」，羅斯密888海珍大酒樓總經理Lucy陳表示，感恩節烤火鷄，已是他們酒樓幾十年的老傳統；不管價格如何浮動，一定都有400至600隻火鷄供應，因此每年感恩節都是其燒臘部門最忙的時候，全部師傅加班加點。
今年很特別，每隻烤火鷄都在15磅以上，附送臘腸香菇糯米飯，共68美元，「應該是一個大家庭享用都綽綽有餘」，Lucy陳表示，離感恩節還有近三周，火鷄訂單每天都在增加，除家庭訂戶，不少公司行號也提前送來訂單，近日就有老闆下了30多隻火鷄訂單，準備感恩節每位員工送一隻，感謝他們一年的辛勞；還有民眾訂給自己的朋友，表達心意和感謝。
蒙特利公園市深井燒臘大廚輝哥表示，他們今年感恩節共準備500隻烤火雞，「到目前為止200隻已被訂走」，他說，今年還給老饕們準備燒豬、燒鵝，滿足老中過洋節的胃口。
好市多、Sam's Club和Alberson、Aldi、沃爾瑪、Stater Bros、Grocery Outlet等大型連鎖商家，冷凍火鷄已陸續上架。根據全國大宗肉類物價研究機構Finance Buzz報告，2024年底和2025年初禽流感疫情爆發，導致全美火鷄存欄數跌至數十年最低，今年火雞價格上漲11%左右，冷凍零售價每磅平均2.31美元，一隻15磅的火鷄34.65美元左右；而與全國相比，加州火鷄價格仍居前列，每磅2.66美元，一隻15磅的火鷄將近40美元。
不過經濟分析報告同時指出，今年感恩節的很多食材開銷預計下降，將拉低火鷄漲價幅度。富國銀行分析師表示，傳統感恩節大餐的食品，並不是推動目前整體食品通脹主因，比如9月的食材價格同比上漲2.7%，主要來自牛肉、香蕉和咖啡等。而感恩節使用的南瓜、冷凍蔬菜、填料肉汁、新鮮蔓越莓等價格，比去年同期下降3%至22%。
金融分析Empower的最新研究數據則認為，如果消費者不講究品牌，那麼今年感恩節為十人準備大餐的總花費可低至80美元；如果選擇品牌，95美元可以解決問題。
「其實南加州華人過節口味非常多樣，感恩節是什麽都吃，什麽都可以上桌」，幾十年來一直以燒臘出名的蒙特利公園市利苑酒家大師傅黃先生表示，他們已有幾年沒有供應感恩節烤火雞，但感恩節依然是全年最忙節日之一，大家來買燒豬、乳豬和各種燒臘。他說，今年感恩節節，他們還給民眾準備整隻的「特製鹵水鵝」。
