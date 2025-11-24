感恩節將至 AAA預估北上聖塔羅莎101號公路最堵

感恩節即將來臨，灣區的旅客需為周末的擁擠車流做好準備。根據美國汽車協會（AAA）發布的年度假期旅遊報告，全美預計有8180萬人在假期期間行駛至少50哩，比去年多160萬人，也比2019年疫情前多400萬人。

在加州，預估將有960萬居民開車旅行，比去年的940萬多出2.7%。

去年AAA預估灣區最擁堵的高速公路為正進行多項工程、與多條高速交叉的州際80號公路。今年的「最堵塞路段」則換成從舊金山北上前往聖塔羅莎（Santa Rosa）的101號公路。這段約55哩的車程，如果在周二晚間7時15分出發，平均車速預料將降至時速21哩，全程可能耗時超過2.5小時。

AAA北加州發言人強森（Doug Johnson）表示，熟悉該路段的人都知道，在到達拍達路瑪(Petaluma）前的道路變窄處時長堵車。

AAA指出，全國範圍內周中午到晚上9時、以及周三上午11時到晚上8時，是最可能出現嚴重堵塞的時段。交通分析公司Arity的報告則預測，交通量將比前一年感恩節前一天高出29%。

Google Maps近期研究顯示，舊金山的道路擁堵將從周二上午10時開始累積，下午3時到5時將是最繁忙時段；上午10時前或晚間8時後出發的駕駛，情況會明顯較佳。

若想完全避開塞車，AAA建議可在感恩節當天出發。強森說，愈早出門愈好。「我們總說，如果可以，最好在上午10時前離開，那樣就能避開多數大都會區的壅塞。」他提醒，如果從灣區往南開往洛杉磯，即使10時前離開灣區，但抵達洛杉磯時也可能碰上當地高峰時段，因此出發與抵達時間都需注意。

AAA表示，許多旅客似乎會選擇在假日當天出發，從高速行駛比例即可見端倪：感恩節當天超速行駛違規增加96%，當日上午更飆升至180%，顯示許多民眾為了趕在晚餐前把料理送進烤箱而加速駕駛。若選擇星期三出發，情況也不見得改善，該日高速行駛仍增加72%。

