感恩節悄訪台！ 黃仁勳昨訪張忠謀：他狀態很棒





輝達執行長黃仁勳趁感恩節假期期間悄悄訪台，今（28）早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電（2330）創辦人張忠謀並表示：「他狀態很棒！」此外，黃仁勳也表示今天就會回家。

根據《經濟日報》報導，有網友分享黃仁勳現身在台北四平街，買了4000到5000元的蜜餞並與民眾親切互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。

而28日一早接受媒體訪問時，他也證實昨天下午探望好友張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」，此外，黃仁勳表示今天就會回家。不過有消息指出，黃仁勳在搭機離台前，還將拜會廣達（2386）董事長林百里。

對於日前谷歌推出Gemini 3採用自研的張量處理器（TPU）掀起好評，黃仁勳表示，這個市場非常龐大，成長也非常快。產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快；他強調，輝達的GPU及平台（NVlink及CUDA），是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。「所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」。

