感恩節悄訪台 黃仁勳曝張忠謀狀態2／黃仁勳突現身川菜餐廳 用餐民眾驚喜、鼓掌歡迎

黃仁勳罕見喊累。

相隔不到20天，輝達執行長黃仁勳昨（27日）再度抵達台灣，寫下今年第五次來台的新紀錄！而黃仁勳這次來台，還到最愛的川菜館用餐，以及四平商圈買蜜餞、逛通化夜市買水果，不過受訪時他罕見說，「超級累」。

來到最愛的川菜餐廳，輝達執行長黃仁勳跟店員熱情擁抱寒暄，一旁用餐的民眾更是張大嘴巴，驚喜表情全寫在臉上，還有人熱情鼓掌歡迎，餐廳內直擊的民眾直說好幸運，居然碰到「5兆男」紛紛要求合照，黃仁勳27日無預警來到台灣，寫下今年第五次來台的新紀錄，在視察輝達的南港新辦公室後，中午就帶著員工們一起用餐。

黃仁勳也到四平商圈買蜜餞，一次花了四、五千元，大手筆採購三、四十包，路上遇到民眾要求合照自拍同樣來者不拒。晚間黃仁勳也再度到通化夜市買水果，並送給逛街民眾，展現親民作風。

輝達執行長黃仁勳：「我去了國賓飯店，非常老牌的餐廳吃飯，非常美味。」、「我真的超累，下次再跟你說，好嗎？」

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉投英特爾，還疑似帶走台積電二奈米機密資料，讓台積電在日前正式提告。黃仁勳對此表示：「其實我對此事毫無所悉。」

只是台北市政府才剛收回北士科T17、T18地上權，黃仁勳這回來台，會不會跟北市府會面同樣備受關注。台北市長蔣萬安：「看起來像是一個私人行程，那其實剛好前兩天也才跟黃仁勳通過E-MAIL，我們一直都跟輝達保持很暢通的溝通。」隨著AI教父又來了，台灣勢必將再度刮起一股黃仁勳旋風。

