感恩節期間嚴打酒駕與危險駕駛 出動便衣警車加強巡邏
州長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布，州警及全州多地執法機構將於感恩節出行期間加強巡邏，重點取締酒駕與危險駕駛行為。此次行動自11月22日(周六)起至11月30日(周日)為止，涵蓋違反「讓路法」(Move Over Law)等其他不安全駕駛行為，開車使用手機也將包括在內。
感恩節期間車流量增加，同時飲酒行為也將頻繁發生。去年感恩節期間，執法人員共逮捕1705名酒駕或吸毒駕駛者，並開出1萬78張超速罰單及1702張分心駕駛罰單。一次酒駕被捕的平均成本可高達1萬元，遭逮者可能面臨吊銷駕照、保費上升、律師費、罰款、拖車及維修費、以及工作損失等成本。
與往年一樣，巡警將使用標準州警車輛及「隱藏身分交通執法」(Concealed Identity Traffic Enforcement)的便衣警車。這些便衣警車外觀與普通車輛無異，但配有緊急燈光功能，以更好識別違法駕駛行為。
自本月26日(周三)上午6時至12月1日(周一)上午6時，州高速公路上的道路與橋梁施工車道封閉將暫停，以紓解節日出行壓力。但無論車道是否封閉，駕駛者仍需遵守「讓路法」，該法規要求駕駛者在看到路邊停靠車輛時減速並避讓。去年，有兩名州高速公路局員工因車輛未避讓，造成一死一傷。
州高速公路上的27處服務區現已全部開放，民眾可透過高速公路管理局網站或手機應用程式查詢服務區、交通資訊與導航協助，也可訂閱TRANSalert電子郵件以掌握路況。駕駛亦可在出行前透過NYSDOT的511NY查詢路況，撥打511、查看網站，或使用免費應用程式。511NY提供路況、2219支交通攝影機畫面、航空與公共運輸資訊，並設有「駕駛模式」，在行車途中提供語音警示。
2020年受新冠疫情影響，民眾取消感恩節出行計畫，外遊人數一度劇降至5680萬人次，之後逐年回升，美國汽車協會(AAA)預計，今年較去年增加160萬人次出行，達到8180萬人，創歷史新高，其中約90%，即約7300萬人會開車出遊。
