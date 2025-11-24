感恩節沒錢買火雞！物價漲薪資縮水 川粉挺不下去
美國感恩節即將到來，今年卻有很多家庭連填飽肚子都有問題，根本沒錢買火雞過節。除了食物、住房生活成本增加，還有很多人因為政府停擺期間，根本領不到薪資。在重重經濟壓力下，過去曾投票給川普的人，現在都挺不下去。
在美國經濟壓力下，許多民眾正面臨嚴峻的生活困境，食物、住房和保險成本大幅攀升，使生活必需品變得難以負擔。佛州食物發放站前排起長龍，老年人因無法確保下一餐而落淚；感恩節將至，數百家庭卻買不起火雞。與此同時，薪資增長停滯不前，9月通膨率升至3%，加上政府停擺導致部分員工近兩個月未領薪水，使許多人被迫動用積蓄維持日常開銷，甚至連川普的支持者也開始動搖。
美國佛羅里達州的食物發放站前，排隊人龍幾乎看不見盡頭，且每天來的居民越來越多。牧師Conrad Molleda表示，有些上了年紀的老太太來到發放站時當場流下眼淚，因為他們不知道下一餐從哪裡來，生活溫飽都成了問題。今年感恩節，美國有數百個家庭買不起火雞。一位民眾坦言，自己賺的錢不足以支付食物費用，還得付房租，現在生活真的很艱難。
機場員工Jeanette Taburada已經告訴她的孩子們，如果情況變得最糟，他們就去教堂感謝上帝，但不要慶祝，因為沒錢過節只好忍痛放棄。根據CNN統計，過去一年肉類、家禽、魚類和蛋價上漲5.2%，水果和蔬菜價格上漲1.3%，乳製品大漲7%。食物成本有感增加，薪水卻沒加，甚至不少員工因為美國政府停擺43天，已經快2個月沒領到薪水。
機場員工Austin Lee表示，真的很難過，雖然他和兼職工作的太太還在工作，但只能動用積蓄來支付像買雜貨、加油這些小開銷。人民縮衣節食咬牙苦撐，沒想到連「待在家」都有成本。出租房東Tyler Coon指出，像這樣的房子，他們的保險每年大約就要1萬美元，一般短期租賃保單的費用已經比一般房屋保險高出兩到三倍。北卡羅來納州保險費率局提出，非自住房產的保費必須提高68.3%，房東出租成本增加，當然就反映在租屋族身上。
CNN商業與政治記者Vanessa Yurkevich指出，根據Zillow的數據，平均租金約為每月2000美元，而房價仍在上漲，平均一棟房子的價格約為36萬美元。如果抵押貸款利率為6.2%、首付20%，那麼每月還款額約為2100美元。美國人要多繳的錢還有健康保險。一位民眾表示，今年的保險費要漲三倍，這個費用甚至比他們房貸的支出還要多出一倍。
另一位民眾表示，物價上漲幅度越來越大，加上通膨和關稅的影響，手上的錢已經不夠用了。根據美國勞工統計局數據，9月經通膨調整後的時薪連續第二個月保持不變，年增率僅0.8%，是一年多來的最低水平。對於藍領和服務業工作者來說，實際薪資增幅更低，9月平均時薪甚至比8月下降0.1%。
Vanessa Yurkevich進一步解釋，自2023年4月以來，薪資成長一直超過通貨膨脹，但這兩條線之間的差距正在縮小，9月份通貨膨脹率升至3%，這是自1月以來的首次。薪水原地踏步，生活成本卻節節上升，勞工實際收入大縮水，美國經濟面臨多重壓力，連三次投票給川普的選民都挺不下去。
前川普支持者Janique Jones表示，她對此非常失望，非常非常失望，因為她覺得情況只會更糟。受訪者所在的賓州，食品通膨位居全國第一，當地雜貨價格去年上漲超過8%。CNN首席國家事務記者John King指出，隨著負擔能力成為首要問題，民主黨將這個選區列為明年其中選舉奪回眾議院的重點目標。北安普頓選區是賓州的政治風向標，曾多次命中總統選舉結果。選民等不到川普兌現承諾，被生活成本壓得喘不過氣，就算是資深川粉也開始考慮轉換陣營。
