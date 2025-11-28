感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐

感恩節吃大餐、家人親友團聚享受豐盛佳餚是過節的重頭戲，然而隔日醒來，大量剩餘食物堆在面前，最後絕大部分都進了垃圾桶。

美聯社援引專門追蹤食物浪費的非營利組織ReFED數據指出，預計今年感恩節全美將有多達3.2億磅(14.5萬公噸)的食物被浪費掉，原因是幾乎所有家庭準備的食物都超過實際所需。

總部在紐約的國際環保組織「自然資源保議委員會」(Natural Resources Defense Council，NRDC) 負責推動減少食物浪費的卡巴瑞(Yvette Cabrera)指出，這3.2億磅食物足可供全美所有糧食不足的人口吃上五餐。

食物浪費的另一個問題是，食物被送進垃圾掩埋場後，會分解出極高溫室效應氣體一一甲烷。聯邦環保署(EPA)指出，其實許多溫室氣體是可以避免的，就如減少食物填埋。

美聯社就此訪問了多名專家，幾乎一致認為，減少食物浪費要從源頭開始，在市場採購時就要注意切勿購買過多食材。

卡巴瑞指出，最容易被浪費的食物是火雞和牛奶、奶油等乳製品。她建議感恩節晚餐只需給每人準備1/4磅(約113克)熟火雞肉，以及大約半杯的配菜就很足夠，因為通常都還會有其他食物。

另外就是利用食物的邊角料，是食材之一而非垃圾，所有餐廳的職業廚師都懂得全面利用，可是家庭的「一家之煮」往往將之丟棄。

善於利用剩菜烹飪的廚師兼食譜作家加莫蘭(Joel Gamoran)則建議說，可用火雞骨架來熬煮高湯，只須煮沸後小火慢燉兩小時即成。高湯用途多，可拌入馬鈴薯泥、可用來勾芡。

又例如洋蔥皮可以在烤箱中以200華氏度(94攝氏度)烘乾20分鐘，然後用食物調理機磨成自製洋蔥粉。

加莫蘭特別指出，感恩節的剩菜可以給予「第二春」，例如馬鈴薯泥可以做成鬆餅、煎餅當早餐，又或加入麵粉及酵母做成馬鈴薯麵包，剩下的火雞肉可以做成肉丸或肉餅。

兩人異口同聲都說，動動腦筋就會有無限創意，不浪費食物之餘也減少溫室氣體排放。

