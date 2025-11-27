感恩節溫暖同行 蘇澳孤老親寫卡片向送餐義工道謝 服務車老舊待汰換 盼社會善心力量支持「到宅服務車」捐助計畫

華山基金會發起「到宅服務車捐助計畫」，順應政府普發一萬元現金，呼籲民眾將善款注入公益，「仟元匯愛、萬心同行」，共同召集一千位「現金超人」，讓新服務車能在歲末寒冬持續開往孤老家中，把溫暖送入每一位的生活，老不孤單。（華山基金會提供）

隨著高齡人口增加，弱勢長輩服務需求加倍迫切，然而，華山基金會服務的第一線站長，行駛著逾十五年「到宅服務車」，送餐、陪醫與生活協助等服務勉力前行。今（廿七）日星期四為感恩節，多年接受送餐服務的十位長輩，親筆寫下感恩卡片，送給默默守護、如天使般守候身邊的華山「送餐義工」。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，免費服務失能、失智、失依弱勢長者。現正發起二O二六常年服務暨「愛老人愛團圓」公益活動，呼籲社會大眾一同啟動善念，支持三失老人常年服務經費每月一二五0元，每年一萬五千元或到宅服務車，每輛一00萬元及愛心年菜每份一千元，感恩有您，守護孤老。劃撥帳號 :愛心專線：0三-九三八四四七一呂小姐，劃撥帳號：五00三八八七二戶名：華山基金會 線上捐款網址：https://reurl.cc/ek131L勸募期間：114/1/1至114/12/31

蘇澳鎮86 歲的劉伯伯獨自生活，長年與癌症及多種慢性疾病對抗。從一O二年起，華山基金會就一路陪伴，不僅協助送餐，也提供各項免費到宅服務；在伯伯情緒低落、陷入憂鬱時，也總耐心鼓勵他參與社會活動，陪伴走過低潮。現在的劉伯伯，只要有活動就一定報名，重新找回生活的動力與活力。

然而宜蘭縣的「到宅服務車」行駛逾十五年，屢屢維修，不僅拖慢服務效率，更增加偏鄉陪醫與日常協助的安全風險。為確保弱勢長輩能持續獲得即時、穩定、安全的服務，華山基金會發起「到宅服務車捐助計畫」，順應政府普發一萬元現金，呼籲民眾將善款注入公益，「仟元匯愛、萬心同行」，共同召集一千位「現金超人」，讓新服務車能在歲末寒冬持續開往孤老家中，把溫暖送入每一位的生活，老不孤單。