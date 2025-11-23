生活中心／程正邦報導

感恩節瘋搶和牛！樂比亞「買一送一」遭台人買爆，總經理二度致歉。（圖／翻攝threads@hitorin_dendoushi）

超級促銷！樂比亞和牛「史上最大規模」優惠引爆搶購潮

在台灣設有分店的日本連鎖超市樂比亞（LOPIA），近日為了慶祝感恩節，宣布舉辦史上規模最大的為期三天促銷活動，其中最引人注目的優惠，就是多種等級的黑毛和牛祭出「買一送一」的超值折扣。消息一經曝光，立即在台灣美食社群和購物論壇中引發瘋狂熱議，許多民眾摩拳擦掌準備搶購這波難得的頂級肉品。

許多網友紛紛在社群媒體上曬出戰利品照片，熱烈留言響應：「太好啦，下一波，日本海鮮嗎？通通要買爆」、「干貝趕緊轉來台灣賣吧」、「明天來去高雄夢時代買」、「台中lala我一定到」，顯示台灣消費者對高品質日本商品的強勁需求。

廣告 廣告

總經理二度公開致歉：生產力不從心、收銀台大排長龍

然而，面對台灣民眾驚人的消費力，樂比亞的備貨量顯然難以負荷。日本籍總經理水元仁志親自在 Threads 上發文，對店內因人潮爆滿和和牛被搶購一空的情況，於今日兩度公開致歉。

水元仁志坦言：「自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心。收銀台前也排起了長隊。我們深感抱歉。」他表示團隊正在盡最大努力補貨和應對，並希望顧客能夠體諒久候。

水元仁志也在貼文中特別感謝台灣民眾對於日本產品、特別是日本海鮮生產商的支持，並表示：「我們希望能夠為『台日友誼』搭建一座橋樑！」

水元仁志在貼文中特別感謝台灣民眾對於日本產品的支持，期望搭起台日友好橋梁。（圖／翻攝threads@hitorin_dendoushi）

總經理親自「海巡」留言區 親民形象大獲好評

值得注意的是，面對網友的熱烈反應與抱怨，總經理水元仁志展現了極為親民的作風，他不僅在自己的貼文下方盡可能地一則一則按讚、回覆，甚至還親自「海巡」相關的討論串，積極回應網友對於商品、排隊情況和未來規劃的疑問。

這種高層級的即時溝通與真誠道歉，不僅沒有引發負面批評，反而獲得了台灣消費者的廣大支持。許多網友讚賞他處理態度得體，讓樂比亞的親民形象深植人心。這場因和牛引起的瘋狂搶購潮，也意外成為台日民間友誼與互動熱絡的最佳註腳。

更多三立新聞網報導

Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警

緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕

中國嗆台灣不可分割 反共網紅打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產

經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅

