感恩節禮物？ 川普宣佈「永久停止第三世界移民」

美國總統川普在感恩節發文，宣佈即日起停止所有第三世界國家民眾，移民到美國。

美國兩名國民兵日前在白宮附近，遭到阿富汗移民槍擊，一人死亡、一人重傷搶救中。美國總統川普在感恩節發文宣佈，將永久停止第三世界移民到美國。（葉柏毅報導）

川普在華府國民兵遇襲事件後表示，他將採取必要措施，移除不屬於美國的移民，他的「必要措施」終於揭曉，就是永久停止在他眼中的第三世界國家民眾，移民到美國。

川普在自家社群平台「真實社群」發文表示，即使美國在科技上已有進步，移民政策卻仍削弱那些成果，並使許多人的生活條件惡化。因此，川普宣布，他將永久停止所有來自第三世界國家的移民，以讓美國這個國家，「得以完全恢復」。

川普並表示，任何對美國不是淨資產，或無法熱愛美國的人，都將被移除，美國將驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人。那些憎恨、偷竊、殺戮，並摧毀美國一切立國價值的人，在美國待不久了！川普最後還不忘祝大家「感恩節快樂」！