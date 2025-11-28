感恩節美股休市 投顧：台股挑戰28000點反壓留意量能

（中央社記者何秀玲台北28日電）美股27日適逢感恩節假期休市；台指期夜盤微跌24點。投顧表示，台股27日站回月線後呈現震盪，近期有機會再向上挑戰27800點至28000點附近壓力，但須留意量能變化。

法人指出，接下來市場焦點將落在美國聯準會（Fed）12月9日至10日召開的聯邦公開市場委員會（FOMC），利率政策走向將牽動全球資金布局。

美國聯準會12月降息機率升溫，激勵台股27日終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線27494點，成交值新台幣4916.04億元。根據證交所統計，三大法人合計買超232.55億元。

觀察三大法人籌碼動向，27日全部站在買方。外資及陸資買超134.53億元，已連3買；投信、自營商也分別買超68.7億元和29.32億元。

個股方面，外資買超前3名為南亞4萬1172張、力積電3萬7159張和復華富時不動產ETF2萬3753張。

凱基投顧表示，27日台股開高走高、收紅K棒，延續本週漲勢，技術面24日低檔放量止跌，25日、26日持續上漲，27日站回月線後呈現震盪，近期有機會再向上挑戰27800點至28000點附近壓力，挑戰壓力過程，若出現量能失控或不足情況，就必須觀察是否再陷入整理。

產業訊息方面，台積電對退休轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，英特爾強調，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特爾。羅唯仁曾主導台積電「夜鷹計畫」，成功推進台積電10奈米製程發展，他在今年7月27日自台積電退休，卻隨即前往英特爾擔任執行副總裁，震撼各界。（編輯：林家嫻）1141128