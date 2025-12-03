「感恩節英雄」休假救護員衝火海 抱7歲女童逃烈焰

美國感恩節假期深夜，洛杉磯發生民宅火警。（示意圖／Pexels）





美國感恩節假期深夜，洛杉磯發生民宅火警。一名休假的救護員回家途中看到，立刻衝進火場，快速抱著一名受困的7歲女孩逃出。戲劇般的搶救畫面也在網路上瘋傳。

抱起小女孩狂跑，火場火花與灰燼還不斷掉落在身邊，救人男子回頭確認安全才放下小女孩。這驚險的一幕發生在美國落杉磯拉奇蒙特，感恩節晚上11點多民宅外的樹叢突然著火。

火光直衝上天就要將房屋吞噬，這時一名休假的緊急救護員剛好開車看到大火果斷衝去救人。

救人救護員理查德：「這是很快的瞬間，要快速撤離，我知道我可以做到。」

理查德在消防隊抵達前到達火場，原先以為所有人都撤出卻發現還有一名7歲女童薩凡納，因為就在門口等媽媽回家，受困火場。

救人救護員理查德：「我想應該是這附近，就是這裡。」理查德重回火場，驚險一刻他沒有猶豫。

救人救護員理查德：「感謝老天我穿了夾克，我把拉鍊拉起來，然後我跑過去，小女孩就在那裡非常近，我抱起她，然後就跑了出來，我把她放下在那邊。」所幸消防員及時趕到，鄰居也趕忙安撫小女孩。

鄰居v.s.獲救女童薩凡納：「你沒事你沒事你沒事，（我媽呢）你媽媽快來了，你媽媽快來了。」在理查德的見義勇為下，7歲小女孩只有雙腳些微燒傷，談起這位救人大英雄她超感激。

獲救女童薩凡納：「那個人就這麼突然出現了，然後我在那裡，接著他就幫我逃離了火場，他真的很善良，因為善良的人，就是會這樣做的。」

秉持專業智識，無懼高溫與危險，理查德衝進火場救人的影片在網路上風傳，社區居民與救援人員紛紛讚揚理查達，而對理查德來說救人救是天職，災難當前不會猶豫。

