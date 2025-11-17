感恩節變貴了！美政府重啟但物價仍高 民：過不下去了

美國將迎來感恩節，一些重要的節日必需品價格也將跟著上漲。（示意圖，與本文無關／達志影像美聯社）

11月的第四個星期四，美國將迎來感恩節，只是無論肉還是蔬菜等節日必需品價格卻是節節上漲，又有之前美國政府關門43天更是雪上加霜，儘管川普宣稱食品價格正在調降、比拜登時期還要低，但民眾依舊很有感，今年感恩節一頓餐、更貴了。

美國將迎來感恩節，一些重要的節日必需品價格也將跟著上漲。（示意圖，與本文無關／達志影像美聯社）

美國感恩節將至，但今年節慶餐桌上的歡樂氣氛卻籠罩著物價上漲的陰影。根據最新消費者價格指數報告，平均雜貨價格比去年9月上漲近3%，使得肉類和蔬菜等感恩節必需品價格全面上揚。加上美國政府先前關門長達43天，影響數千萬人的糧食券發放及數十萬人的薪資，讓許多民眾生活雪上加霜，不得不尋求食物銀行援助或轉向網路募資平台尋求協助，以度過這個傳統上團聚分享的節日。

廣告 廣告

在亞特蘭大，長長的車隊正在等待免費食物發放，這是當地響應感恩節的食物捐贈活動。一位做兼職工作的女士表示，這些食物捐贈仍不足以確保她餐桌上每天都有食物，而她擔憂的不僅僅是感恩節當天。另一位當地民眾強調，他每天都需要這些食物捐贈，甚至表示「我今晚就需要這些」，凸顯了當前美國民眾面臨的生活困境。

儘管美國政府已經結束長達43天的停擺，但這段時間給食品銀行帶來了更大的壓力。影響超過數千萬人的糧食券尚未完全發放，還有數十萬人領不到工資，使得民眾生活更加艱難。根據最新的消費者價格指數報告，平均雜貨價格比去年9月上漲了近3%，導致11月底的感恩節餐桌上各種食材都變得更加昂貴，無論是肉類還是蔬菜，價格全面上揚。

然而，美國總統川普卻有不同的說法。他表示食品雜貨等商品的價格正在大幅下降，已經比上屆政府時期更低。對此，白宮國家經濟委員會主任哈塞特在被問及這些商品價格上漲是否僅因關稅時，堅稱價格「當然會下降」。

面對生活壓力，不少美國民眾直接使用網路平台募資度過難關。一位當地民眾分享，她在網路平台上籌集了910美元（約28000元台幣），主要用這些錢來買雜貨，因為她母親最近失業了，家庭處境變得困難。這種募資方式實際上就是分享個人故事，讓善心人士捐款幫忙，也讓感恩節這個傳統節日更具意義。

更多 TVBS 報導

萬兵待命！ 美將展開「南方之矛」打毒品恐怖份子 川普：已下決定

川普2.0首對台軍售3.3億美元 F-16、IDF零件

高市外交處女秀成功出擊！攏絡「川」心 讓川普狂讚

曝「台灣問題」明年談！邱毅揭川習會「贏家」：新形勢已形成

