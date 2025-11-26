感恩節赦免火雞 川普想賜名「裴洛西」 消遣民主黨政敵

圖／達志影像美聯社

周四就是感恩節，美國總統川普照例在白宮赦免了兩隻火雞，不過他還是砲火四射，先把前總統拜登數落一番，又說他想把兩隻火雞以民主黨的政敵、裴洛西和舒默來命名，但因為不想赦免他們而作罷，極盡消遣之能事。美國感恩節受關稅衝擊，今年購物季的折扣縮水，民眾消費力道減弱；最新數據顯示，美國消費者信心指數重挫，就業展望也來到低點，市場都期盼聯準會能降息，財政部長貝森特透露，川普很可能在耶誕節前，公布新的聯準會主席人選。

周四(27號)就是感恩節，美國總統照例要在白宮赦免兩隻火雞，川普在周二進行了赦免典儀式。

美國總統 川普：「咯咯，我要你知道，你被無條件赦免了，啊！」

本該是充滿感恩節慶，川普卻還是砲火四射，又把前總統拜登數落了一頓，甚至還想把兩隻火雞，以民主黨的政敵命名。

美國總統 川普：「今天被赦免的兩隻火雞叫咯咯和晃晃，我第一次看到牠們的照片，就想給牠們取名字，我不該說出來的，我想叫牠們查克(舒默)和南西(裴洛西)。但我後來發現，我不願意赦免這兩個人，不想赦免，我才不管太太梅蘭妮亞告訴我：親愛的，這是做好事，我不會照做。」

兩隻火雞被赦免後，將被送到北卡羅來納州州立大學頤養天年。過去三個月，美國各地爆發禽流感，今年火雞數量降到40年低點，估計價格將上漲44%；不過多數商家有共識，推出火雞折扣，不能讓感恩節的餐桌受衝擊。

密西根州大學食物經濟學家 David Ortega ：「我們看到一些促銷活動，要吸引消費者來店購物，儘管物價幾年來上漲，越接近節慶假期，消費者會看到很多的促銷和折扣。」

感恩節後的黑色星期五，是瘋狂購物節，零售業者歲末出清衝營收；不過今年受關稅衝擊，折扣幅度有限，預估線上和實體店面銷售額將首次突破1兆美金，但成長幅度趨緩，較去年同期萎縮。業者也觀察到，民眾使用「先買後付款」方案大增，先享受商品，後續再於指定期限內繳款。

優化顧客體驗專家 Eric Matisoff：「選擇先買後付款的顧客大幅成長，預估使用這項科技的銷售，將達到20億美金。由此可見，消費者還是很想消費，享受折扣優惠，他們也會盡量有限度的花錢。」

美國政府重開後，各項經濟數據出爐，11月消費者信心指數重挫，下滑至88.7，創7個月來新低；另外，就業展望也跌至今年低點；市場期待聯準會降息，以因應悲觀數據，財政部長貝森特表示，川普很有可能在耶誕節前，就宣布取代聯準會主席鮑爾的人選。

美國財政部長 貝森特：「我想總統川普很有機會在耶誕前宣布新的聯準會主席人選，無論是耶誕假期前或新年都有可能，這是他的權力，遴選進行得很順利。」

感恩節假期的航空交通，考驗政府重啟後的效率，週二將達到高峰，估計全國有5萬2千架次起降，旅客人數600萬，創15年新高。

大氣研究集團創辦人 Henry Harteveldt：「旅客的好消息是，員工都回到崗位，TSA恢復正常，航管員也歸隊，這些是最影響旅客的事，但我們無法準備好的是天氣。」

近期發現，美國航空旅客的「文明程度」大大退步，運輸部長杜菲特別呼籲民眾要「穿著得體」，搭機時不要穿睡衣拖鞋，也不要把鞋脫了將腳翹在前面的椅背上，他說這關乎國家的榮譽。

全球物價都受關稅衝擊，不只消費者面臨壓力，各大城市購物大街店租也節節高升，今年的最貴地段王由倫敦「龐德街」拿下，他們的店租漲了22%，每平方英尺的年租金為2331美元，約合台幣7萬2千元，這比紐約的「第五大道」還要貴。原本米蘭「蒙特拿破崙大街」的地段王寶座也被倫敦擠下，退居第三位。

